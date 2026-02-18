Відстрочку для громадян України, звільнених з полону, можна оформити через ЦНАП. Надалі вона має продовжуватися автоматично кожні 90 днів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Як працює відстрочка після звільнення з полону

У Міноборони зауважують, що не всі звільнені з полону та їхні родини знають про такий порядок.

– Через брак інформації іноді виникають непорозуміння й конфліктні ситуації, яких можна уникнути завдяки чітким роз’ясненням, – наголосили в пресслужбі.

Там нагадують, що, починаючи з 1 листопада 2025 року, порядок оформлення відстрочки від мобілізації спростили, тож тепер значна кількість відстрочок продовжуються автоматично.

Йдеться про:

осіб, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військовослужбовців, звільнених з полону.

Автоматичне продовження відстрочки: як це працює

Щоб спрацювало автоматичне продовження відстрочки, в облікових даних мають бути коректно зазначені строки її дії.

– Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки (наприклад, 30 березня), то після настання цієї дати відстрочка припиняється й автоматичне продовження не здійснюється.

Якщо ж у даних зазначено строк, що відповідає періоду мобілізації (у застосунку Резерв+ це відображається як “до завершення мобілізації”), під час чергового автопродовження відстрочка оновлюється ще на 90 днів, – пояснили в Міноборони.

Там додають, що якщо дата завершення вказана некоректно або не відповідає підставам для відстрочки, її потрібно уточнити, звернувшись до ЦНАП.

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася

Міноборони зауважує, що якщо відстрочка мала продовжитися автоматично, однак цього не сталося, це може свідчити про неактуальність або й відсутність даних.

Тоді необхідно оновити інформацію чи звернутися до будь-якого ЦНАП із відповідними документами незалежно від свого місця реєстрації.

Як підтвердити відстрочку

Для того щоб підтвердити відстрочку в Україні, потрібно скористатися електронним військово-обліковим документом у мобільному застосунку Резерв+, адже паперові довідки з печаткою більше не видаються.

У разі відсутності доступу до смартфона можна сформувати електронний військово-обліковий документ та роздрукувати його:

у застосунку Резерв+;

через портал Дія;

звернувшись до ТЦК та СП (або до ЦНАП — якщо йдеться саме про документ із відміткою про відстрочку).

Нагадаємо, Рада надала 12-місячну відстрочку для тих, хто відслужив за Контрактом 18–24.

