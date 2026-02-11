Верховна Рада України ухвалила закон (№ 13574), який передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для молодих громадян, які відслужили за контрактом 18-24 під час воєнного стану.

Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради України.

Контракт 18-24: ВР ухвалила закон № 13574

Документ стосується військовозобов’язаних та резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали річний контракт і вже були звільнені зі служби.

Закон встановлює, що ці громадяни не підлягають автоматичному призову протягом 12 місяців після звільнення. Водночас вони можуть бути залучені до служби лише за власною згодою.

Таким чином, ухвалений документ створює “пільговий період” для молодих контрактників після завершення річної служби, зберігаючи можливість добровільного залучення до військових підрозділів.

Закон набирає чинності з дня, наступного за його опублікування.

