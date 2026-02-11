Рада надала 12-місячну відстрочку для тих, хто відслужив за Контрактом 18–24
- Закон №13574 передбачає річну відстрочку від мобілізації для молодих контрактників.
- Право на службу за згодою зберігається, автоматичний призов не застосовується.
- Пільговий період стосується військовозобов’язаних та резервістів 18–25 років.
Верховна Рада України ухвалила закон (№ 13574), який передбачає 12-місячну відстрочку від мобілізації для молодих громадян, які відслужили за контрактом 18-24 під час воєнного стану.
Про це повідомляє прес-служба апарату Верховної Ради України.
Контракт 18-24: ВР ухвалила закон № 13574
Документ стосується військовозобов’язаних та резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали річний контракт і вже були звільнені зі служби.
Закон встановлює, що ці громадяни не підлягають автоматичному призову протягом 12 місяців після звільнення. Водночас вони можуть бути залучені до служби лише за власною згодою.
Таким чином, ухвалений документ створює “пільговий період” для молодих контрактників після завершення річної служби, зберігаючи можливість добровільного залучення до військових підрозділів.
Закон набирає чинності з дня, наступного за його опублікування.
Нагадаємо, раніше Факти ICTV розповідали, що з 1 лютого 2026 року скасовуються тимчасові послаблення та повертається стандартний порядок бронювання військовозобов’язаних.
Детальніше про це – читайте у матеріалі.