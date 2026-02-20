Украина не рассматривает возможность отказа от своих территорий, однако может пойти на прекращение огня по линии боевого столкновения.

Об этом командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко заявил в интервью BBC.

Пивненко о позиции Украины по территориям

По словам Пивненко, возвращение временно оккупированных территорий остается стратегической целью Украины, даже если ее реализация потребует длительного времени.

— Победа для Украины в военном плане — это вернуть свои территории. Я понимаю, что это, возможно, не актуально сегодня, но потенциально — в будущем. Это может занять десятки лет, — отметил он.

В то же время командующий НГУ подчеркнул, что передача территорий России неприемлема.

— Прекращение огня по линии боевого столкновения — это еще история, которую мы можем понять. А отдавать территории никто не будет, — добавил Пивненко.

Командующий также отметил, что украинские военные действуют в рамках закона и выполняют приказы гражданского руководства государства.

— Если будет приказ Верховного главнокомандующего — мы его выполним. Потому что мы правовая страна. Но как это воспримет общество и зачем тогда было начинать обороняться?.. Это можно было и тогда договориться и отдать просто, например, Луганск и Донбасс, и на этом закончить войну, образно говоря, — сказал Александр Пивненко.

По его словам, Украина уже много потеряла своего населения и территорий, чтобы просто так остановиться и отдать земли.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что признание украинских территорий российскими другими государствами не имеет никакой юридической силы.

По его словам, только президент Украины имеет право подписывать документы, касающиеся суверенитета и территориальной целостности государства, а все временно оккупированные территории остаются украинскими.

