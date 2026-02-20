Україна не розглядає можливість відмови від своїх територій, однак може піти на припинення вогню вздовж лінії бойового зіткнення.

Про це командувач Національної гвардії України Олександр Півненко заявив в інтерв’ю BBC.

Півненко про позицію України щодо територій

За словами Півненка, повернення тимчасово окупованих територій залишається стратегічною метою України, навіть якщо її реалізація потребуватиме тривалого часу.

— Перемога для України у військовому плані — це забрати свої території. Я розумію, що це, можливо, не на часі сьогодні, але потенційно — на майбутнє. Це може зайняти десятки років, — зазначив він.

Водночас командувач НГУ наголосив, що передання територій Росії є неприйнятним.

— Припинення вогню вздовж лінії бойового зіткнення — це ще історія, яку ми можемо зрозуміти. А віддавати території ніхто не буде, — додав Півненко.

Командувач також зауважив, що українські військові діють у межах закону та виконують накази цивільного керівництва держави.

— Якщо буде наказ Верховного головнокомандувача — ми його виконаємо. Тому що ми правова країна. Але як це сприйме суспільство і навіщо тоді було починати оборонятися?.. Це можна було й тоді домовитися та віддати просто, наприклад, Луганськ і Донбас, і на цьому закінчити війну, образно кажучи, — сказав Олександр Півненко.

За його словами, Україна уже багато втратила свого населення і територій, щоб просто так зупинитися і віддати землі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що визнання українських територій російськими іншими державами не має жодної юридичної сили.

За його словами, лише президент України має право підписувати документи, які стосуються суверенітету та територіальної цілісності держави, а всі тимчасово окуповані території залишаються українськими..

