Несмотря на постоянное давление со стороны противника, ситуация на фронте в последнее время претерпела определенные изменения. Боевые действия остаются интенсивными, однако темпы продвижения врага уже не выглядят такими стремительными, как раньше.

Сколько территории потеряла Украина в январе сообщили аналитики DeepState. По сообщению экспертов, российские войска смогли продвинуться и установить контроль примерно над 245 квадратными километрами украинской территории.

По сравнению с ноябрем и декабрем прошлого года эти показатели почти вдвое меньше, что свидетельствует об определенном замедлении темпов территориальных потерь.

Однако общая интенсивность боевых действий снизилась незначительно. Количество штурмовых действий сократилось лишь примерно на 4% по сравнению с декабрем. В то же время многие военнослужащие отмечают, что субъективно январь ощущался менее напряженным, чем предыдущий месяц, несмотря на близкие показатели активности.

Больше всего боевых столкновений зафиксировано на Покровском направлении, ведь на него пришлось 33% всех штурмов. Именно здесь противник сосредотачивает основные усилия, пытаясь постоянно давить на оборону.

Второе место по интенсивности заняло Гуляйпольское направление, где произошло 21% от общего количества атак. При этом активность противника на этом участке существенно возросла — примерно в 1,75 раза.

Меньшая, но все же ощутимая доля боев пришлась на Константиновское направление. Здесь 12% от всех штурмов.

Лиманское и Александровское направления имеют по 8% от общего количества атак, оставаясь зонами стабильной боевой напряженности.

Наиболее негативное соотношение между количеством штурмов и территориальными потерями зафиксировано на Славянском направлении. Там произошло лишь около 3% всех атак, однако на этот участок пришлось почти 20% общих потерь территории.

