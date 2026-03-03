Контрразведка Служба безопасности Украины задержала в Кропивницком агента ФСБ, который регистрировал спутниковые терминалы Starlink на подставных лиц для нужд российских оккупантов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

В Кропивницком разоблачили агента ФСБ: что известно

По данным следствия, 44-летний местный житель, уклонявшийся от мобилизации, был завербован российской спецслужбой после поиска «легких заработков» в Telegram-каналах.

Сейчас смотрят

Сначала он оформил терминал Starlink на свое имя якобы для бытовых нужд, однако в дальнейшем планировал масштабировать схему.

К незаконной деятельности фигурант хотел привлечь свою родственницу и десять наркозависимых лиц, которые согласились сотрудничать за вознаграждение.

Используя их паспортные данные, агент намеревался оформить еще одиннадцать спутниковых терминалов и передать реквизиты устройств российской ФСБ.

Сотрудники СБУ задержали его «на горячем» возле местного центра предоставления админуслуг при попытке зарегистрировать очередной терминал на подставное лицо.

Одновременно Минцифры заблокировало и внесло в черный список Starlink, который злоумышленник уже успел оформить на себя.

Во время обысков у подозреваемого изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За содеянное подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Также решается вопрос о правовой оценке действий других лиц, которые могли быть вовлечены в схему.

Ранее в Одесской области СБУ разоблачила двух граждан Украины, которые согласились регистрировать терминалы Starlink для российских оккупантов за вознаграждение.

В том случае злоумышленников завербовали через Telegram-каналы, а во время обысков изъяли телефоны с перепиской с кураторами РФ и инструкциями по легализации оборудования.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.