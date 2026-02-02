В Україні запроваджують обов’язкову верифікацію терміналів супутникового зв’язку Starlink — працюватимуть лише перевірені та зареєстровані пристрої, усі інші відключатимуть.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

“Білий список” Starlink: що зміниться

За словами Федорова, уряд ухвалив постанову про впровадження так званого білого списку терміналів Starlink.

Це означає, що в Україні працюватимуть лише авторизовані пристрої, зареєстровані у державній системі.

Рішення стало реакцією на використання Starlink російськими військами.

Як пояснив міністр, дрони РФ, оснащені такими терміналами, складніше збивати — вони літають на низькій висоті, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби та можуть керуватися в режимі реального часу на великих відстанях.

Федоров повідомив, що технічним рішенням для протидії є повна авторизація всіх терміналів. Україна впроваджує це у взаємодії з SpaceX.

Як відбуватиметься верифікація терміналів Starlink

Для цивільних громадян процес буде максимально простим — один візит до ЦНАПу, безкоштовно? швидко і без зайвої бюрократії.

Для бізнесу передбачили онлайн-верифікацію через портал Дія.

Військовим звертатися до ЦНАПів не потрібно — для Сил оборони діє окремий захищений канал через систему DELTA.

Також не потрібно ставити власні термінали на баланс військових частин чи передавати дані облікових записів — достатньо внести їх до “білого списку”.

За словами Федорова, завдяки “білому списку” держава зможе зберегти стабільний зв’язок для українців, посилити безпеку та позбавити ворога технологічних переваг.

Він наголосив, що це вимушений крок уряду для захисту життя громадян і об’єктів критичної, зокрема енергетичної, інфраструктури.

Детальні інструкції щодо реєстрації терміналів оприлюднять найближчим часом.

Раніше Михайло Федоров заявляв, що в Україні планують відключати неверифіковані термінали Starlink.

За його словами, перші кроки у співпраці зі Starlink уже дали швидкий результат у протидії російським дронам, а наступним етапом стане повна авторизація пристроїв на території України.

