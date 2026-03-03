Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Кропивницькому агента ФСБ, який реєстрував супутникові термінали Starlink на підставних осіб для потреб російських окупантів.

Про це повідомила Служба безпеки України.

У Кропивницькому викрили агента ФСБ: що відомо

За даними слідства, 44-річний місцевий житель, який ухилявся від мобілізації, був завербований російською спецслужбою після пошуку “легких заробітків” у Telegram-каналах.

Спочатку він оформив термінал Starlink на власне ім’я нібито для побутових потреб, однак надалі планував масштабувати схему.

До незаконної діяльності фігурант хотів залучити свою родичку та десятьох наркозалежних осіб, які погодилися співпрацювати за винагороду.

Використовуючи їхні паспортні дані, агент мав намір оформити ще одинадцять супутникових терміналів і передати реквізити пристроїв російській ФСБ.

Співробітники СБУ затримали його на гарячому біля місцевого центру надання адмінпослуг під час спроби зареєструвати черговий термінал на підставну особу.

Одночасно Мінцифри заблокувало і внесло до чорного списку Starlink, який зловмисник уже встиг оформити на себе.

Під час обшуків у підозрюваного вилучено смартфон із доказами співпраці з ворогом.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За скоєне підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також вирішується питання щодо правової оцінки дій інших осіб, які могли бути залучені до схеми.

Раніше на Одещині СБУ також викрила двох громадян України, які погодилися реєструвати термінали Starlink для російських окупантів за винагороду.

Зловмисників завербували через Telegram-канали, а під час обшуків вилучили телефони з листуванням із кураторами РФ та інструкціями щодо легалізації обладнання.

