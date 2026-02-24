В Одесской области контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух граждан Украины, которые согласились регистрировать терминалы Starlink для нужд российских оккупантов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

СБУ сорвала попытку зарегистрировать терминалы Starlink для оккупантов

По данным следствия, задержанными оказались 36-летний безработный житель Измаила и его 28-летняя сожительница.

Их завербовали представители РФ через Telegram-каналы по поиску “легких заработков”. За каждую незаконную регистрацию терминала Starlink злоумышленникам обещали по $30.

Чтобы расширить схему, фигуранты планировали привлекать к оформлению оборудования других лиц, в частности местных наркозависимых.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали обоих подозреваемых.

Во время обысков изъяты мобильные телефоны с перепиской с российскими кураторами, инструкциями по легализации оборудования и доказательствами согласования вознаграждения.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

