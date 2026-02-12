Российская Федерация пытается завербовать украинцев для регистрации терминалов Starlink, которыми пользуются оккупанты для ведения полномасштабной войны.

Попытки РФ зарегистрировать терминалы Starlink

Как отмечают в Службе безопасности Украины, за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.

В СБУ рассказали, что российские войска столкнулись с блокировкой терминалов Starlink на всей линии фронта.

– Установлено, что оккупанты пытаются восстановить этот канал связи любым способом. В частности, предлагают украинским гражданам за деньги зарегистрировать в ЦНАПах терминалы, которыми пользуются россияне, – говорится в сообщении.

Как отметили в СБУ, враг действует как напрямую, размещая объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям.

В частности, россияне выдают себя за украинских военных, которые якобы приобрели Starlink за собственные деньги и не могут его зарегистрировать, поэтому обращаются “за помощью” к украинским гражданам.

В Службе безопасности Украины призвали граждан быть бдительными и не прибегать к подобным действиям.

В то же время в СБУ подчеркнули, что сотрудничество с российскими оккупантами квалифицируется как государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины, что предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как утверждают в СБУ, стоит сообщать, если вы сталкивались с указанными преступлениями или были их свидетелями через:

чат-бот Спали ФСБшника в Telegram;

телефон: 0800501482;

электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua.

В Службе безопасности Украины добавили, что люди, которые добровольно помогают врагу, становятся соучастниками его преступлений, а также способствуют дальнейшей гибели украинских военных и гражданских, поэтому должны предстать перед ответственностью.

