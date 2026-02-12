РФ вербует украинцев для регистрации Starlink под видом “помощи ВСУ” — СБУ
- Российские оккупанты пытаются завербовать украинцев для регистрации терминалов Starlink через ЦНАПы, выдавая себя за военных ВСУ или предлагая деньги за "помощь".
- В СБУ предупредили, что такие действия квалифицируются как государственная измена и наказываются пожизненным заключением, поскольку помогают врагу восстановить связь на фронте.
Российская Федерация пытается завербовать украинцев для регистрации терминалов Starlink, которыми пользуются оккупанты для ведения полномасштабной войны.
Попытки РФ зарегистрировать терминалы Starlink
Как отмечают в Службе безопасности Украины, за такие действия предусмотрена уголовная ответственность.
В СБУ рассказали, что российские войска столкнулись с блокировкой терминалов Starlink на всей линии фронта.
– Установлено, что оккупанты пытаются восстановить этот канал связи любым способом. В частности, предлагают украинским гражданам за деньги зарегистрировать в ЦНАПах терминалы, которыми пользуются россияне, – говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, враг действует как напрямую, размещая объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, так и прибегает к манипуляциям.
В частности, россияне выдают себя за украинских военных, которые якобы приобрели Starlink за собственные деньги и не могут его зарегистрировать, поэтому обращаются “за помощью” к украинским гражданам.
В Службе безопасности Украины призвали граждан быть бдительными и не прибегать к подобным действиям.
В то же время в СБУ подчеркнули, что сотрудничество с российскими оккупантами квалифицируется как государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) Уголовного кодекса Украины, что предусматривает пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как утверждают в СБУ, стоит сообщать, если вы сталкивались с указанными преступлениями или были их свидетелями через:
- чат-бот Спали ФСБшника в Telegram;
- телефон: 0800501482;
- электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua.
В Службе безопасности Украины добавили, что люди, которые добровольно помогают врагу, становятся соучастниками его преступлений, а также способствуют дальнейшей гибели украинских военных и гражданских, поэтому должны предстать перед ответственностью.