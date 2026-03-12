Это самое массовое уголовное производство по военным преступлениям, которое за время полномасштабной войны доводили до суда харьковские следователи.

По их данным, 18 обвиняемых с марта по сентябрь 2022 года во время оккупации Купянска похищали и пытали людей. Это российский военный, боевики так называемых ДНР и ЛНР, полицейские, которые, по данным следствия, перешли на сторону врага, и местные жители, против которых следствие собрало доказательства сотрудничества с оккупантами.

Город Купянск

Купянск – город на северо-востоке Харьковской области в 50 км от российской границы. До полномасштабного вторжения там проживало около 25 тыс. человек.

Город отличался активной гражданской позицией: местные жители боролись против несанкционированных вырубок леса и коррупции, выступали за строительство дорог, медицину, образование.

Когда в феврале 2022 года туда вошли оккупанты, местные жители устроили акции протеста. Их запугали, сопротивление подавили, а самых активных лидеров мнений и патриотов бросили в застенки.

Купянск оккупировали 27 февраля 2022 года. Бывший мэр города Геннадий Мацегора сейчас в розыске. По данным следствия, он сдал город, расквартировал оккупантов, предоставлял им топливо и еду. Сейчас его заочно судят за государственную измену. Боевики грабили магазины и фермы.

Единственная возможность выехать – через Россию, поэтому не каждый решался и не всех выпускали: врачей, энергетиков, учителей, спасателей вносили в списки, им запрещали выезд и заставляли сотрудничать.

Пыточная в Купянске: что известно о деле

Пыточную оборудовали в местном отделении полиции. По данным Нацполиции, пыткам подверглись спасатели, учителя, предприниматели, представители власти, фермеры, ветераны АТО/ООС. Людей били электрическим током, душили, подвешивали, кормили объедками, за время пребывания в плену некоторые потерпевшие потеряли до 20 кг веса, сообщают в Харьковской областной прокуратуре. Всего через пытки прошло около полутора сотен человек, есть погибшие, пропавшие без вести и те, кто до сих пор находится в российском плену.

В деле, которое будут рассматривать в Основянском районном суде, — 87 потерпевших. Те, кто выжил и у кого следствию удалось взять показания.

Уже второй раз суд собирается на подготовительное заседание, но так и не может его начать: не явилась часть обвиняемых, их адвокаты и потерпевшие. Обвинитель Никита Далека даже не берется прогнозировать, сколько продлится судебное разбирательство. Организовать явку всех участников — уже будет большим достижением.

Пыточная в Купянске: о суде

2 марта 2026 года, Основянский районный суд Харькова.

– На судебное заседание в очередной раз повторно не явились обвиняемые по делу, за исключением тех двоих, которые присутствуют через видеоконференцсвязь, – сказала судья Богдана Черная.

Она перечисляет фамилии отсутствующих: Бабарыкин, Благодатский, Борисенко, Калашников, Клочков, Кулик, Липовый, Лисняк, Личман, Лужецкий, Малеев, Минц, Сердюк, Штец, Борисенко и Гуря.

– У суда пока нет информации об осведомленности указанных лиц о назначении и проведении сегодня судебного заседания, – отметила судья.

Названные ею обвиняемые, по данным следствия, причастны к пыткам людей в купянской пыточной, однако их не удалось задержать. Они сбежали во время успешного контрнаступления украинских защитников в сентябре 2022 года.

Их могут судить заочно, говорит прокурор Харьковской областной прокуратуры Никита Далека. Сторона обвинения будет подавать в суд соответствующее ходатайство, если обвиняемые трижды не явятся в суд, будет подтверждение их надлежащего уведомления о заседании и сознательного уклонения от суда.

– Такой механизм позволяет привлечь к ответственности лиц, даже скрывающихся, потому что они объявляются в международный розыск. Учитывая, что им предоставлена правовая помощь, их защита осуществляется профессиональными защитниками, их права, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом Украины, полностью защищаются, – говорит обвинителю по делу Никита Далека.

Судья просит еще раз уведомить обвиняемых и их адвокатов о месте проведения следующего судебного заседания.

– Путем направления повесток, публикации объявлений в общедоступных источниках информации с распространением на территории Украины, в частности в официальном издании Правительственный курьер, на сайте Судебной власти, Основянского районного суда города Харькова, – отметила она.

Двое обвиняемых, участвующих через видеосвязь, “подключаются” к судебному заседанию из тюрьмы. Это бывшие полицейские Владимир Шабунин и Сергей Вергелес, которые в 2023 году были осуждены за другие преступления.

– Это граждане Украины, которые уже отбывают наказание за государственную измену, а здесь мы пытаемся привлечь их к ответственности именно за совершение военных преступлений по ст. 438 ч. 1 Уголовного кодекса Украины, – говорит обвинитель Далека.

По данным следствия, 30-летний Владимир Шабунин — уроженец Двуречной Купянского района.

В 2022 году во время оккупации Купянска добровольно согласился служить оккупантам и занял должность “начальника группы конвойной службы” в созданном врагом “управлении внутренних дел” в так называемой временной гражданской администрации в Харьковской области.

Информация о нем есть на сайте Хочу к своим — это государственный проект с публичным списком осужденных за государственную измену и коллаборационную деятельность, которые желают выехать в РФ при условии возвращения украинцев из российского плена. Там указано, что Шабунин хочет на обмен и уже подписал соответствующее заявление.

В оккупационном “управлении внутренних дел” служил “стажером полицейского изолятора временного содержания” и 56-летний Сергей Вергелес из Донецкой области.

Во время допроса они сообщали, что их задачей было находить и задерживать проукраински настроенных людей, при необходимости привлекать боевиков так называемых ЛНР и ДНР.

В 2023 году их обоих осудили за государственную измену: в августе – Шабунина, в декабре – Вергелеса.

По делу по обвинению в военном преступлении у них есть адвокаты. Также государство предоставило защитников 16 обвиняемым, которых планируют судить заочно. Их будет 10 человек.

Пыточная в Купянске: беспрецедентное производство

Прокурор объясняет, почему сначала Харьковская областная прокуратура заявляла, что в суд направили дело, где более 90 потерпевших, а сейчас их 87: погибших, пропавших без вести или находящихся в плену вынесли в отдельное уголовное производство.

– Учитывая, что у нас нет информации о судьбе этих лиц, эти материалы выделили в отдельное производство. Но буквально на завтра (3 марта 2026 года, – Ред.) у нас назначен допрос в рамках выделенного уголовного производства лица, которое вернулось из плена, – говорит Далека.

Прокурор не может спрогнозировать, сколько продлится рассмотрение дела в суде. Кроме обвиняемых и их адвокатов, нужно будет допросить каждого потерпевшего.

– Досудебное расследование длилось почти четыре года! По моему опыту, это первое такое дело. Что касается военных преступлений, пожалуй, это одно из крупнейших дел в Украине. Очень много потерпевших, необходимо провести допрос, на досудебном расследовании в среднем допрос одного человека длился около трех часов, – говорит обвинитель Никита Далека.

Кроме того, могут быть судебные заседания, которые отложат из-за неявки участников процесса вследствие болезни или участия в других разбирательствах. Поэтому рассмотрение дела может затянуться, говорит прокурор.

– Но мы способны рассмотреть, используя механизмы Уголовного процессуального кодекса, такие как видеоконференция, написание заявлений потерпевшими о рассмотрении без их участия, – говорит Далека.

Потерпевшие могут не являться на каждое судебное заседание. К тому же их интересы может защищать представитель.

– Подавляющая часть потерпевших уже написала заявления о рассмотрении уголовного производства без их участия. Это не означает, что все судебное разбирательство будет проводиться без них, потому что нам необходимо будет на судебном заседании получить от них показания. Но это означает, что на каждое судебное заседание они могут не ходить. Это позволяет не собирать 87 человек в одном помещении, а вызывать их поочередно в моменты, когда мы будем их допрашивать, – сообщил прокурор.

Тамила Безпалая из Харьковской правозащитной группы бесплатно представляет интересы 14 потерпевших. Говорит, что они уже подали гражданские иски о компенсации морального или физического вреда в размере 2 млн грн. Другие потерпевшие также могут подать иски в течение подготовительного заседания.

– Мы всем офисом готовили эти гражданские иски, технически это сложно. Но моральная сторона – это самое тяжелое. Люди перенесли большие страдания: имитация расстрелов, электрический ток, угрозы, сексуализированные действия, избиения, подвешивание. Каждый раз, когда человек говорит, он это заново переживает, каждый раз мы вгоняем его в стресс. А когда ты смотришь в глаза обвиняемым, видишь, что они даже не осознают или откровенно лгут, – говорит представительница потерпевших.

Пыточная в Купянске: что там происходило

По данным Нацполиции, за полгода через купянскую пыточную прошли более 150 человек. Камеры, рассчитанные на нескольких человек, набивали до полутора десятков задержанных. Люди месяцами сидели в духоте, без средств гигиены, с недостатком воды и еды. Их били руками, ногами и палками, переламывали кости, выбивали зубы, применяли электрический ток.

– В некоторых случаях издевательства приобретали форму психологического террора — имитировали расстрелы или заставляли людей рыть могилы себе и другим. Одного из мужчин привязывали пластиковыми стяжками над головой к металлической решетке посреди двора — он часами висел, не имея возможности даже присесть, — сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

Из 18 обвиняемых большинство — это местные жители, в июле 2025 года сообщил тогдашний начальник следственного управления Нацполиции Харьковской области Сергей Болвинов.

– По данным следствия, среди пострадавших – и мужчины, и женщины, обычные жители города. Они рассказали следователям, что избивали и унижали их не только россияне. Среди конвоиров и охранников мы установили 14 горожан, которые пошли на службу к оккупантам, – сообщил Болвинов.

Самому младшему из них было девятнадцать лет, говорит следователь.

– До вторжения он учился в Харькове. А когда россияне захватили Купянск, перешел на сторону врага. Один из пострадавших узнал этого парня, говорит, он был сыном его знакомой. В застенке он охранял жертв. В один из дней он вывел заключенного из камеры, пристегнул к решетке и начал выжигать руку газовой горелкой, – рассказал Болвинов на своей странице в Facebook.

Следователи собрали доказательства причастности местных жителей к работе на оккупантов.

– Оккупанты выдавали им форму и давали должности. Безработные, студенты и бывшие сотрудники полиции становились охранниками и конвоирами. У нас есть многочисленные свидетельства. Они не только зарабатывали деньги, но и сознательно издевались над украинцами. При чем особенно жестоко, – говорится в сообщении.

На видео, опубликованном Нацполицией, один из фигурантов рассказывает о задачах, которые выполняли.

– Непосредственно ставилась задача сообщать и задерживать проукраински настроенных жителей Купянска. Если нам что-то было известно, мы должны были сами задерживать, сообщать или с помощью “ЛНРовцев”, которые жили на первом этаже, задерживать, – сообщил во время допроса один из обвиняемых.

Другие фигуранты – трое боевиков так называемых ЛНР/ДНР и один россиянин. Они проводили допросы, избивали и пытали людей током, сообщил Болвинов.

– Заходят в дверь двое, ты сидишь без наручников, сразу “щелк” наручники, мешок на голову, два удара были по голове, потом меня наклонили и головой об стену, – рассказал один из потерпевших на видео, опубликованном Нацполицией.

Другой потерпевший рассказал о том, как избили парня: он лег, а на него стали и сказали, чтобы он полз.

Еще один потерпевший рассказывает о пытках током.

– Они подключали уши, губы, соски, мизинцы на руках и ногах, половой член и мошонку и чередовали, – поделился он.

Кроме двух бывших полицейских, которых планируют судить очно, 16 обвиняемых должны предстать перед судом заочно в случае уклонения и неявки в суд. Кто они и какую функцию выполняли – вот что известно от следствия и средств массовой информации.

41-летний Евгений Лисняк, по данным Нацполиции, был так называемым начальником милиции в оккупированной части Харьковской области (официальная должность в документах врага – “начальник управления внутренних дел временной гражданской администрации в Харьковской области”).

Он является соратником Виталия Ганчева и его бывшим коллегой в правоохранительных органах Украины, которого в 2022 году оккупанты назначили так называемым губернатором захваченной Харьковщины.

До 2014 года Лисняк работал в украинской милиции, затем сбежал в оккупированный Луганск, у террористов так называемой ЛНР дослужился до “заместителя начальника управления”, получил звание “полковника”.

Он имеет кучу подозрений от правоохранительных органов Украины – за государственную измену и военные преступления. В частности, по данным следствия, он грабил местных жителей. Например, у 36-летней женщины угрозами отобрал внедорожник Toyota Land Cruiser. После успешного контрнаступления Вооруженных сил Украины Лисняк бежал в оккупированную Луганскую область.

Пособником и правой рукой Лисняка, по данным следствия, был 38-летний Виталий Борисенко, который в свое время работал и в СБУ, и в Нацполиции. Последнее место службы – начальник уголовного розыска Купянского отделения Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

Но когда оккупанты вошли на территорию Купянска, перешел на сторону врага и сейчас является подозреваемым в государственной измене. Оккупанты назначили его так называемым начальником отдела уголовного розыска.

Как установило расследование, среди главарей был 38-летний Алексей Клочков (Чекист) – командир 2 отдельного специального штурмового батальона 1 армейского корпуса так называемой ДНР, командир специального подразделения Патриот так называемой ДНР.

Это спецподразделение было создано в 2016 году для охраны лидеров боевиков, в частности главаря террористической “ДНР” Александра Захарченко.

Единственный россиянин среди обвиняемых – 50-летний гражданин РФ Василий Штец, уроженец села Машутино Псковской области, военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации с позывным Грек, пулеметчик 2 отделения 2 взвода 9 роты.

По данным следствия, на оккупантов работали местные:

так называемый начальник изолятора временного содержания: 44-летний Евгений Малеев, экс-полицейский, имеет заочное подозрение в государственной измене;

так называемыми полицейскими изолятора: 38-летний Сергей Минц, подозреваемый в государственной измене, и 49-летний Юрий Личман;

“и. о. помощника участкового инспектора”: 30-летний Игорь Бабарыкин;

“полицейскими взвода патрульной службы”: 44-летний Сергей Липовый и 34-летний Николай Кулик, подозреваемые в пособничестве государству-агрессору.

Три самых молодых обвиняемых – тоже местные, против которых следствие собрало достаточные доказательства сотрудничества с врагом: так называемый конвоир – 24-летний житель Купянска Владислав Борисенко, 24-летний Дмитрий Гуря, житель села Тавильжанка Купянского района. Он устроился к оккупантам “инспектором-дежурным изолятора временного содержания”.

Также 22-летний Артем Сердюк, на момент вторжения ему было 18 лет. Житель Кившаровки Купянского района, был курсантом университета внутренних дел, подозревается в государственной измене. Устроился “полицейским конвойной службы”.

Также к функционированию застенка, по данным следствия, причастны: 43-летний гражданин Украины из Луганской области, боевик так называемой ЛНР Виталий Калашников.

Кроме него, 39-летний Дмитрий Лужецкий – гражданин Украины, родился в Кропивницком, жил в Тернополе. По данным следствия, антимайдановец, долгое время проживал в Москве, сотрудничал с ФСБ и вместе с братом вербовал наемников в боевые подразделения террористических “ДНР” и “ЛНР”. Оба были осуждены за государственную измену и создание террористической организации, обменяны в 2017 году.

32-летний Олег Благодатский, родился в Купянске, проживал в Харькове, до вторжения работал полицейским инспектором в Купянске, подозревается в государственной измене.

Пыточная в Купянске: следующее заседание

Судья Чорная предупредила о личном участии в заседании потерпевших, их представителей и защитников в связи с ограниченными возможностями системы видеоконференцсвязи.

– Суд не имеет технической возможности подключить всех защитников и все стороны с помощью системы видеоконференцсвязи. Поэтому просьба суда – являться лично на судебное заседание, – отметила она.

В следующий раз суд должен собраться 7 апреля.

Фото: Харьковская областная прокуратура

