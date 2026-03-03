Андрею П. (фамилия скрыта по просьбе родных погибшего) было 57 лет, когда в апреле 2022 года в его дом в Иванчуковке Изюмского района Харьковской области ворвались вооруженные боевики.

Они похитили его из дома, больше родные его никогда не видели. В 2023 году Россия вернула Украине тела погибших украинцев, среди них был и Андрей. Следователи вычислили оккупантов, которых считают причастными к его похищению.

По данным следствия, это трое военнослужащих российской армии: Айрат Азимшин, Сафарал Андрианов и Асланбек Кабардов. В Шевченковском районном суде Харькова начали слушание дела, оккупантов судят заочно – все трое сбежали во время освобождения Изюмщины. Их объявили в розыск.

Похищение Андрея

По информации следствия, 11 апреля 2022 года Андрей П. вместе с товарищем находился в своем доме в Иванчуковке Изюмского района, когда к нему подъехал бронеавтомобиль Тайфун.

Оттуда выскочили вооруженные боевики, спросили Андрея П. Дом обыскали, спрашивали об оружии, Андрея заставили сесть в машину и увезли в неизвестном направлении. Больше его не видели.

– Андрей П. на момент задержания был гражданским лицом, но с 2016 до 2022 годов он был участником АТО. А военные РФ, когда заходят и оккупируют любой населенный пункт, первое, что делают – устанавливают участников АТО, полицейских, охотников. Есть картотека, списки лиц с оружием. Этих лиц они задерживают, применяют пытки, пленяют и даже убивают, – рассказал следователь отдела по расследованию преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, следственного управления Нацполиции в Харьковской области.

По просьбе мы не называем его имя и фамилию.

Долгое время оккупанты не имели доступа к картотеке, ее спрятали в архиве сельского совета, рассказывает следователь. Но однажды кто-то из местных жителей показал боевикам тайник.

– Военные РФ ворвались в это помещение, зная уже, где именно находится эта картотека, взяли ее и сразу поехали по всем адресам участников АТО, в частности, к Андрею П., – сообщает следователь.

Одному из мужчин удалось сбежать, ему пришлось скрываться в лесу, чтобы не попасть в руки оккупантов, сообщают в Харьковской областной прокуратуре.

– Один из очевидцев – тоже бывший участник АТО – рассказал, что оккупанты выискивали в селе проукраински настроенное население. Понимая, что его жизни угрожает опасность, он спрятался в лесу, где находился до деоккупации Вооруженными силами Украины. Жил в землянках, а неравнодушные граждане помогали с едой, – сообщает Харьковская областная прокуратура.

В тот день боевики российской армии арестовали не только Андрея П., но и еще двух мужчин. Есть подтверждение, что они находятся в плену, это расследуется в других уголовных производствах, рассказывает следователь Нацполиции.

Есть информация от российской стороны, что они живы, но и Андрей П., согласно информации, которую предоставляла Россия, был жив. Это оказалось ложью.

– Андрей П. также, согласно информации, был жив. Эта информация оказалась неактуальной. Когда государство-агрессор отвечало, что он в плену, он уже был мертв, – говорит следователь.

Есть государственное предприятие Украинский национальный центр построения мира – эта организация занимается установлением и подтверждением факта пребывания лица в плену, объясняет следователь. Информацию центр получает от российской стороны.

– Было несколько ответов, повторных запросов, они снова нам сообщали, что Андрей П. находится в плену. Но когда его тело передали на территорию Украины, на нем была бирка с датой смерти: седьмой месяц 2022 года, – говорит следователь Нацполиции.

В декабре 2023 года во время репатриации тело бывшего военнослужащего передали Украине. До сих пор неизвестно, как Андрей П. оказался на территории России, где именно его удерживали, говорит прокурор Харьковской областной прокуратуры Михаил Мартыш, который является обвинителем по этому делу.

– После незаконного лишения свободы потерпевшего удерживали в неустановленном месте. Как именно он попал на территорию РФ, пока точно не установлено. Известно, что в плену он погиб, – говорит Мартыш.

Необходимо было установить, действительно ли возвращенное тело принадлежит потерпевшему, говорит прокурор. Для этого назначили ряд молекулярно-генетических (ДНК) экспертиз.

– Взяли образцы биологического материала у родственников, провели соответствующие исследования. Полученные экспертные заключения подтвердили, что Украине вернули именно тело потерпевшего, – говорит Мартыш.

Но следствию до сих пор неизвестно, как именно умер Андрей и применялись ли к нему пытки.

– Наш эксперт осматривал тело в марте 2024 года, а согласно бирке, которая была на теле, смерть наступила в 2022 году. Конечно, тело уже было в таком состоянии, что причину смерти установить было невозможно. Цитирую абзац из заключения эксперта: “Все кости скелета, черепа, позвоночника, конечностей и таза были на месте. Повреждений костей нет”. То есть говорить о пулевом ранении или избиении, согласно заключению, не было. Но мы все уже не раз видели людей, которые возвращаются из плена, наши военные и гражданские рассказывают, как там обращаются с нашими пленными. Это голод и ужасные условия. Андрей П. 1964 года рождения – это немолодой человек, он мог просто не выдержать таких условий содержания, – говорит следователь.

Как идентифицировали оккупантов

Во время досудебного расследования удалось установить вероятных похитителей Андрея.

– После анализа значительного массива информации была установлена причастность трех военнослужащих ВС РФ к совершению преступления. Сейчас они объявлены в международный розыск и находятся на территории государства-агрессора, – говорит прокурор.

Установить оккупантов помогла цифровая база SORC, созданная харьковскими полицейскими совместно с айтишниками, рассказывает следователь Нацполиции. Там собрана вся имеющаяся информация о враге – основой послужили документы, оставленные оккупантами в помещениях, которые они использовали в качестве штабов.

Во время молниеносного контрнаступления украинских защитников в сентябре 2022 года враг так быстро бежал, что оставил цифровые и бумажные документы о составе подразделения, расположении, боевых задачах, наградах и даже документировании совершенных ими преступлений.

– Этих документов тысячи, десятки тысяч, я даже не могу сказать сколько. И до сих пор наш отдел ежедневно изучает эти документы, загружает в базу SORC. В Иванчуковке стояла комендатура и очень большое количество документов они там оставили. Благодаря этой информации мы понимали, какое именно подразделение находилось в то время на территории села, список личного состава на территории этого подразделения с фамилиями, именами, без фотографий разве что, – рассказывает следователь.

Оперативные подразделения установили фото оккупантов, их предоставили на опознание свидетелям.

– Мы приезжали к свидетелям задержания Андрея П. Он же в тот момент был во дворе не один. У нас три прямых свидетеля, которые видели его задержание. И они сказали: да, я помню этого, этого и этого. На военном Тайфуне они приехали не одни, их было много, с десяток, но эти трое были главными. Их опознали, – рассказывает следователь.

По данным СБУ, это:

Айрат Азимшин – командир взвода 6 отдельной танковой бригады РФ;

Сафарал Андрианов – заместитель командира взвода 6 отдельной танковой бригады РФ;

Асланбек Кабардов – командир автомобильного отделения 26 танкового полка вооруженных сил РФ.

Все трое оккупантов входили в состав оккупационных группировок России, которые участвовали в захвате поселка Иванчуковка Изюмского района. Как установило расследование, находясь на территории временно оккупированной общины, они участвовали в массовых репрессиях против местных жителей, сообщает СБУ.

Их судят за нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины в редакции 2022 года). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 12 лет.

Особенности расследования

Россияне вернули в Украину тело, указав, что оно принадлежит человеку, который по другим данным находился в плену. Необходимо было установить, действительно ли возвращенное тело принадлежит потерпевшему, говорит прокурор.

В то же время каждое репатриированное тело проходит ДНК-экспертизу, ведь Украина не доверяет российской стороне, которая очень часто указывает недостоверные данные.

К тому же, такие расследования достаточно сложны, ведь речь идет о военных преступлениях, совершенных врагом во время оккупации. Часто потерпевшие боятся об этом рассказывать или вообще хотят забыть, говорит следователь.

Приходится убеждать потерпевших, искать свидетелей, а часто это территория недалеко от зоны боевых действий. К тому же, люди могут помнить только небольшие детали: позывной или звание обидчика, информацию приходится собирать по крупицам.

– Они боятся, что завтра снова вернутся оккупанты, поэтому часто не хотят с нами общаться. Свидетели, потерпевшие говорят: “У меня уже отболело! Как вы мне поможете? Вернете имущество? Здоровье? Нет? Не трогайте меня”. Или спрашивают, какой смысл в заочном судопроизводстве. Но ответ таков, что через пять лет – это вообще будет сделать невозможно. Мы документируем военные преступления, проводим осмотр места происшествия, допрашиваем, устраиваем следственный эксперимент, делаем экспертизы, доводим дела до суда, потому что через пять лет может не быть потерпевших и свидетелей, – говорит следователь.

Хотя судопроизводство заочное и, в основном, осужденные остаются не пойманными, военные преступления расследуются очень серьезно, говорит полицейский.

– Мы расследуем как обычное уголовное производство. Здесь нет никакого упрощенного формата. Наоборот, в этих производствах подозрение согласовывается не с прокурором района, не с прокурором области, а с процессуальным прокурором Офиса генерального прокурора. Это не значит, что раз нет очного подозреваемого, то подписали и пошли. Нет, наоборот, это сложнее, потому что эти дела рассматривают под микроскопом, – говорит следователь.

Суд начал слушание дела

Дело начал рассматривать Шевченковский районный суд Харькова, обвинительный акт еще не оглашен, говорит обвинителю Михаил Мартыш. После его зачитывания суд определит порядок исследования доказательств и перейдет к рассмотрению материалов по существу.

У каждого обвиняемого есть адвокат, которого им бесплатно предоставила Украина.

Защитник Айрата Азимшина Станислав Зеленский сообщил, что в заочном судопроизводстве есть свои особенности, в частности, во время рассмотрения дела в суде он должен выражать позицию, согласованную с подзащитным, например, относительно меры наказания.

Но связаться с ним возможности нет, ведь, по данным следствия, подзащитный находится на территории страны-агрессора. Но защитник все равно будет выполнять свои обязанности максимально профессионально, в частности, сможет высказываться по поводу доказательств по делу.

– Пока суд не рассматривал вопрос о закрытии судебного разбирательства, поэтому все можно будет услышать в суде, – сказал защитник.

