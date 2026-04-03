Ночью и утром 3 апреля российские войска массированно атакуют Украину.

Под ударами оказались жилые дома и инфраструктура в ряде областей, есть погибшие и раненые.

В то же время неспокойной ночь была и в России — беспилотники атаковали Москву и Ленинградскую область. На международном уровне прозвучали заявления относительно Украины и возможных изменений в системе безопасности.

Атака на Днепропетровскую область

В ночь на 3 апреля российская армия почти 30 раз атаковала четыре района Днепропетровской области ракетами, беспилотниками и артиллерией.

В Павлограде и Верховцево Каменского района повреждены объекты инфраструктуры. Под атакой находилась и Никопольщина, в частности райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская и Червоногригорьевская общины. Там подверглись разрушениям многоэтажки и инфраструктура.

На Криворожье враг атаковал Зеленодольскую общину.

Несмотря на масштаб обстрелов, обошлось без пострадавших. Силы ПВО уничтожили 11 вражеских беспилотников.

Взрывы в Шостке

Утром 3 апреля российские войска ударили по Шосткинской общине корректируемыми авиабомбами.

По данным ОВА, враг применил по меньшей мере четыре КАБа. Под ударом оказались частные дома и многоэтажка.

В результате атаки погибла 59-летняя женщина. Еще три человека получили ранения — среди них 29-летняя женщина в тяжелом состоянии. Известно, что среди пострадавших есть родные погибшей.

Взрывы в Харькове

Около 03:57 3 апреля прогремели взрывы в Харькове во время атаки баллистическими ракетами.

По предварительным данным, российские войска нанесли четыре удара по Киевскому району города. Повреждены многоэтажные дома, выбиты окна, перебит газопровод.

Пострадала 63-летняя женщина — ее госпитализировали. 18-летняя девушка получила острую реакцию на стресс.

Атака на Москву

В ночь на 3 апреля беспилотники атаковали Москву и Ленинградскую область РФ.

По словам российских властей, силы ПВО якобы уничтожили четыре дрона, летевших в столицу. Еще два сбили накануне вечером.

В Ленинградской области обломки упали во Всеволожском районе — повреждено здание в промышленной зоне. Два человека госпитализированы.

На фоне атаки временно ограничивали работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский.

Украина ответила Орбану

На дипломатическом уровне Украина отреагировала на заявления венгерского премьера Виктора Орбана, которые регулярно звучат в отношении Киева.

Министерство иностранных дел запустило специальный онлайн-проект — Венгерское радио Украина, который работает в формате круглосуточной трансляции.

В нем украинская сторона объясняет свою позицию и опровергает заявления, которые считает манипулятивными.

Представитель МИД Георгий Тихий отметил, что такой формат позволяет не реагировать на каждое отдельное заявление, а системно доносить позицию Украины венгерской аудитории.

В США заговорили об альтернативе НАТО

В США прозвучали очередные заявления относительно будущего международной безопасности.

Генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог высказал мнение, что существующая система союзов, в частности НАТО, может быть пересмотрена.

Он предположил, что Соединенным Штатам стоит рассмотреть создание нового оборонного блока, в который могли бы войти Япония, Австралия, Польша, Германия и Украина.

По его словам, это связано с необходимостью адаптировать архитектуру безопасности к новым вызовам и пересмотреть эффективность существующих механизмов.

ДТП с поездом на Харьковщине

Накануне, 2 апреля, в Харьковской области произошла авария с участием грузовика и пассажирского поезда сообщением Харьков — Полтава.

Инцидент произошел на железнодорожном переезде вблизи станции Коломак. Машинист вовремя применил экстренное торможение, что позволило избежать жертв среди пассажиров.

В результате столкновения пострадал водитель грузовика. Также повреждены локомотив и один из вагонов, часть поезда сошла с рельсов.

Из-за аварии движение на участке было нарушено — некоторые рейсы курсируют с задержками или измененными маршрутами.

Удары по российским портам

В марте Украина существенно усилила атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, в частности на портовую.

По спутниковым снимкам, обнародованным западными СМИ, один из ключевых экспортных портов РФ — Приморск — потерял около 40% своих мощностей по хранению нефти.

Повреждены по меньшей мере восемь крупных резервуаров, что непосредственно влияет на возможности России по экспорту энергоносителей.

Кроме того, под ударами оказывался порт Усть-Луга, где из-за повреждения инфраструктуры частично останавливали грузовые операции.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 500-е сутки.

