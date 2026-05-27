Одна из самых эффективных составляющих нашей обороны: Зеленский поздравил с Днем ССО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником и поблагодарил их за защиту государства.
Соответствующее поздравление опубликовано в социальных сетях президента.
В своем обращении глава государства подчеркнул, что ССО являются одной из самых эффективных составляющих украинской обороны, а их операции имеют важное значение для безопасности страны.
По словам Зеленского, бойцы ежедневно демонстрируют силу, выдержку и высокий профессионализм в борьбе за Украину, выполняя сверхважные задачи в самых опасных условиях.
Президент также отметил, что Украина держится благодаря людям, которые готовы рисковать собственной жизнью ради безопасности других и бороться за государство как за самих себя.
– Благодарим каждого воина ССО за мужество, преданность и защиту Украины, – подчеркнул Зеленский.
Глава государства пожелал военным сил и победы и поздравил их с профессиональным праздником.
23 мая в Украине отмечали День морской пехоты. Президент Владимир Зеленский в своем поздравлении с Днем морской пехоты заявил, что морпехи сражаются на самых тяжелых участках фронта. А главнокомандующий Александр Сырский подчеркнул, что морская пехота является одной из самых боеспособных составляющих Сил обороны Украины.