NASA официально переходит к практической подготовке будущей базы на Луне. После успешной миссии Artemis II космическое агентство уже заказывает посадочные модули, луноходы и дроны для работы на спутнике Земли.

Первый этап программы NASA представило 27 мая. Агентство заключило контракты на сотни миллионов долларов с четырьмя американскими компаниями.

NASA готовит технику для будущей базы на Луне

Компания Blue Origin Джеффа Безоса должна доставить на Луну два посадочных модуля. Они предназначены для перевозки луноходов в район южного полюса спутника.

Сами луноходы будут создавать компании Astrolab и Lunar Outpost.

Еще одним важным элементом будущей базы станут дроны. Их на Луну доставит Firefly Aerospace — компания, которая в прошлом году уже успешно посадила свой аппарат на поверхность спутника.

В NASA рассчитывают, что вся эта техника прибудет еще до высадки первых астронавтов по программе Artemis.

Когда NASA планирует вернуть людей на Луну

В апреле 2026 года миссия Artemis II совершила облет Луны. Четверо астронавтов улетели от Земли дальше, чем экипажи программы Apollo в 1960-1970-х годах.

Следующая миссия — Artemis III — запланирована уже на 2027 год. Ее экипаж будет тренировать стыковку корабля Orion с лунными посадочными модулями, которые разрабатывают Blue Origin и SpaceX Илона Маска.

В NASA ожидают, что высадка двух астронавтов на поверхность Луны может состояться уже в 2028 году.

Второй этап создания базы продлится с 2029 года до начала 2030-х. В этот период агентство планирует строить постоянную инфраструктуру, в частности энергосеть.

А уже во время третьей фазы NASA хочет создать стационарные жилые модули, которые позволят астронавтам работать и жить на Луне длительное время.

NASA хочет закрепиться на Луне

Руководитель программы лунной базы NASA Карлос Гарсия-Галан заявил, что база может охватить сотни квадратных километров.

По его словам, периметр территории будут обозначать специальные дроны MoonFall, размещенные по углам базы.

Администратор NASA Джаред Айзекман пояснил, что это поможет разграничить территории, если на Луне появится техника других стран.

Главной целью программы в NASA называют развитие лунной экономики, проведение научных исследований и подготовку к будущей экспедиции на Марс.

— Для тех, кто терпеливо ждал: великое возвращение уже близко, и мы не будем останавливаться. На самом деле мы только начинаем, — заявил Айзекман.

Источник : AP

