Команда Фактов ICTV приняла участие в тренировках Центра спецназначения Омега НГУ. Это подразделение выполняет самые сложные боевые задачи на разных участках фронта.

В состав Омеги входят восемь отрядов спецназначения определенной специфики.

Подготовка для команды Фактов ICTV

Бойцы Омеги подготовили испытания для ведущих Юлии Сеник и Андрея Ковальского, шеф-редакторов Виктора Сороки и Владимира Леха, журналиста Василия Сафьянюка и оператора Виктора Дехтяра.

Они прошли элементы тренировок, максимально приближенных к реальным условиям фронта: передвижение на бронетранспортере М113, работу с наземным роботизированным комплексом Тарган-200, базовые навыки обращения с оружием, а также отработку уклонения от FPV-дронов.

— Я подозревал, как это происходит, но понимать и видеть собственными глазами — это разные вещи. Эта боевая техника, на которой мы сегодня смогли проехать, — это что-то невероятное, — поделился эмоциями Андрей Ковальский.

Особое впечатление на команду произвел наземный дрон Тарган-200, который активно используется для логистики и как ударное средство.

— Пока мы работаем в мирных студиях и живем в тылу — военные ежедневно борются и защищают нас. Именно на таких людях держится страна, — подчеркнула Юлия Сеник.

Технологии на защите страны

Омега демонстрирует высокий уровень владения современными технологиями — от FPV-дронов до наземных роботизированных комплексов.

По словам начальника службы коммуникации подразделения Артема Ревчука, в апреле подразделение заняло первое место по количеству пораженных целей на расстоянии более 20 км.

— Мы используем новейшие технологии и самое современное вооружение, которое существует. У нас лучшее обучение, — подчеркнул Артем Ревчук.

Во время подготовки командой Фактов занимались инструкторы Омеги. Среди них — Руслан “Мамай” Еременко, который после тяжелого ранения и потери руки остался в подразделении и сейчас обучает других бойцов.

Для ведущих и журналистов этот опыт стал возможностью увидеть не только современные технологии и боевую подготовку спецназовцев, но и людей, которые ежедневно стоят на защите страны.

