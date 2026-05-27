За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 296 боевых столкновений, а ночью силы противовоздушной обороны сбили 150 вражеских дронов.

РФ массировано атаковала Чернигов

Ночью Чернигов подвергся массированной атаке, сообщил Дмитрий Брыжинский, начальник Черниговской городской военной администрации.

После полуночи Воздушные силы предупредили о российских дронах в направлении Чернигова. По состоянию на 03:02 в Чернигове прогремело около 15 взрывов. Повреждены складские помещения, административное здание, техника и автомобили.

Также повреждены пять дачных домов. В многоэтажных домах выбило окна. К счастью, пострадавших нет.

Атака на Херсон

Утром оккупанты ударили дроном по гражданскому автомобилю в Днепровском районе Херсона. Пострадал 65-летний мужчина. У него взрывная травма, черепно-мозговая травма, акубаротравма, травматическая ампутация левой голени и осколочное ранение правой ноги.

Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Также россияне с помощью дрона атаковали Комышаны — пострадали двое гражданских. Ранения получили 53-летний мужчина и 50-летняя женщина.

Атака на Днепропетровскую область

В результате ночной атаки на Днепропетровскую область пострадали шесть человек.

Ночью в Днепропетровской области зафиксировано почти 20 атак беспилотниками, артиллерией и авиабомбами. В Никопольском районе под удары попали Никополь, Червоногригорьевская и Марганецкая общины.

Пострадал 58-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести. 17-летний юноша и 62-летний мужчина будут лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе под ударом оказались Покровская и Васильковская общины. Зафиксированы повреждения частного дома и летней кухни. 47-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести, а еще одной женщине 66 лет и мужчине 67 лет медики оказали помощь на месте.

Взрывы в Севастополе

Во временно оккупированном Севастополе ночью прогремела серия взрывов. Telegram-канал Крымский ветер сообщает о вероятном попадании в здание штаба Военно-воздушных сил Черноморского флота РФ на улице Гоголя.

Очевидцы также сообщали о движении машин скорой помощи в центр города и двух пожарах — в районе Севастопольской бухты и вблизи штаба ВВС Черноморского флота РФ.

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что город ночью подвергся комбинированной атаке с применением беспилотников и ракет Storm Shadow. Он подтвердил повреждение нескольких объектов в городе. В частности, на Ластовой ракета попала в здание Южного управления Центрального банка РФ, там загорелась крыша.

В районе улицы Гоголя якобы ракета повредила административное здание, которое, как утверждает Развожаев, давно не использовалось.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 554-е сутки.

