Графики отключения света 7 апреля будут действовать утром для промышленности
Во вторник, 7 апреля, во всех регионах будут действовать графики ограничения мощности для промышленности утром с 7:00 до 11:00.
Об этом сообщает Укрэнерго.
— Завтра, 7 апреля, во всех регионах Украины с 7:00 до 11:00 будут применяться графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — говорится в сообщении.
Причина применения ограничений – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины.
Ситуация в энергосистеме может измениться, необходимо следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго.
Напомним, этой ночью российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области, в результате чего были повреждены энергообъекты в Новгород-Северском и Нежинском районах.
Из-за этого отсутствовало электричество в Чернигове, Прилуках и еще трех районах региона.
6 апреля в Киеве, Житомире и ряде других регионов также были введены экстренные отключения света.
После стабилизации ситуации аварийные отключения света заменили на графики почасовых отключений.