У вівторок, 7 квітня, у всіх регіонах будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості уранці з 7:00 до 11:00.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

Причина застосування обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України.

Ситуація в енергосистемі може змінитись, варто стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області, внаслідок чого пошкоджено енергооб’єкти в Новгород-Сіверському та Ніжинському районах.

Через це було відсутнє світло в Чернігові, Прилуках та ще трьох районах регіону.

6 квітня у Києві, Житомирі та низці інших регіонів також були застосовані екстрені відключення світла.

Після стабілізації ситуації аварійні вимкнення світла замінили на графіки погодинних відключень.

