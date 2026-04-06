Нет света в Чернигове, Прилуках и 3 районах: почему обесточены почти 350 тыс. потребителей
Российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Черниговской области, в результате чего повреждены энергообъекты в Новгород-Северском и Нежинском районах.
По этой причине нет света в Чернигове, Прилуках и еще трех районах.
Об этом сообщили в Черниговоблэнерго.
Обновлено в 09:06.
Нет света в Чернигове, Прилуках и трех районах: что известно
В результате вражеской атаки поврежден энергообъект в Новгород-Северском районе. Без электроснабжения осталось более 10 тыс. абонентов.
Еще более масштабные последствия зафиксированы в Нежинском районе. Там поврежден ключевой энергетический объект, что привело к обесточиванию около 340 тыс. потребителей.
Поэтому нет света в Чернигове, Прилуках, а также Черниговском и Прилуцком районах.
Энергетики отмечают, что аварийно-восстановительные работы начнут сразу после стабилизации ситуации с безопасностью.
Кроме энергетики, под удар попали и объекты гражданской инфраструктуры.
По данным главы Новгород-Северской районной военной администрации Александра Селиверстова, в Семеновке враг атаковал учебное заведение.
По предварительным данным, около 18:30 5 апреля российские FPV-дроны попали в здание общеобразовательной школы №5. В результате ударов сооружение получило повреждения.
Информация о пострадавших или погибших пока не поступала. Обстоятельства происшествия и масштабы разрушений уточняются.
Кроме того, по словам главы ОВА Владислава Чауса, утром 6 апреля враг атаковал энергообъекты на Черниговщине.
В результате четырех попаданий Чернигов и общины переходят на альтернативные источники питания для критической инфраструктуры, где есть такая необходимость.
По данным Черниговоблэнерго, во время утренней атаки на Черниговщину был поврежден важный энергообъект региона.
— Обесточены более 76 тысяч абонентов в Черниговском и Корюковском районах, — уточнили энергетики.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 503-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.