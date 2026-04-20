Сегодня, 20 апреля, заканчивается прием заявок на второй квартал в рамках программы Ветеранский спорт. Это означает, что те, кто хочет присоединиться к программе, еще имеют возможность подать заявку до конца дня. Это уже четвертый этап подачи заявок в рамках этой инициативы.

Для того чтобы подать заявку, нужно на главном экране в приложении Дія зайти в меню Сервисы. После этого нужно выбрать услугу Ветеранский спорт, ознакомиться с условиями и нажать Начать.

Далее следует выбрать карточный счет, на который будут поступать деньги. После этого осуществить проверку заявления и нажать Отправить.

Эта услуга доступна для участников боевых действий и людей с инвалидностью вследствие войны.

Для того чтобы получить деньги, заявку нужно подать до 20 апреля. После этого подать заявку можно будет каждый квартал: с 1 по 20 апреля, с 1 по 20 июля и с 1 по 20 октября.

Потратить 1 500 грн ветеранам войны можно в любом спортивном заведении, которое работает по MCC-коду 7941 и 7997. Это код, который отвечает за физическую культуру и спорт.

Если вы получите деньги в апреле, то потратить их нужно до конца июня, то есть до завершения первого квартала. Если деньги используете частично, остатки вернутся на счета Минветеранов, а выплата в следующем квартале будет происходить автоматически.

Если же ни одна копейка зачисленных средств не будет потрачена, деньги вернутся на счета Минветеранов, а человек прекратит свое участие в программе. Для возобновления выплат нужно будет снова сформировать заявку на их получение уже в следующем квартале.

