1 500 грн ветеранам війни: хто може отримати та як це зробити
Сьогодні, 20 квітня, завершується прийом заявок на другий квартал у межах програми Ветеранський спорт. Це означає, що ті, хто хоче долучитися до програми, ще мають можливість подати заявку до кінця дня. Це вже четвертий етап подачі заявок у межах цієї ініціативи.
Факти ICTV дізнавалися, хто може отримати допомогу 1 500 грн “від Зеленського” для занять спортом та як це зробити.
Як отримати допомогу 1 500 грн “від Зеленського” для занять спортом
Для того щоб подати заявку, потрібно на головному екрані в застосунку Дія зайти у меню Сервіси. Після цього потрібно обрати послугу Ветеранський спорт, ознайомитися з умовами та натиснути Розпочати.
Далі варто обрати картковий рахунок, на який надходитимуть гроші. Після цього здійснити перевірку заяви та натиснути Надіслати.
Хто може отримати 1 500 грн “від Зеленського” для занять спортом та коли подавати заявку
Ця послуга доступна для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.
Для того щоб отримати гроші, заявку потрібно подати до 20 квітня. Після цього подати заявку можна буде кожного кварталу: з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.
Витратити 1 500 грн ветеранам війни можна в будь-якому спортивному закладі, який працює за MCC-кодом 7941 та 7997. Це код, який відповідає за фізичну культуру та спорт.
Коли потрібно витратити 1 500 грн для учасників УБД
Якщо ви отримаєте гроші у квітні, то витратити їх потрібно до кінця червня, тобто до завершення другого кварталу. Якщо гроші використаєте частково, залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а виплата у наступному кварталі буде відбуватися автоматично.
Якщо ж жодна копійка зарахованих коштів не буде витрачена, гроші повернуться на рахунки Мінветеранів, а людина припинить свою участь у програмі. Для поновлення виплат потрібно буде знову сформувати заявку на їх отримання вже у наступному кварталі.