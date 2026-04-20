Сьогодні, 20 квітня, завершується прийом заявок на другий квартал у межах програми Ветеранський спорт. Це означає, що ті, хто хоче долучитися до програми, ще мають можливість подати заявку до кінця дня. Це вже четвертий етап подачі заявок у межах цієї ініціативи.

Факти ICTV дізнавалися, хто може отримати допомогу 1 500 грн “від Зеленського” для занять спортом та як це зробити.

Як отримати допомогу 1 500 грн “від Зеленського” для занять спортом

Для того щоб подати заявку, потрібно на головному екрані в застосунку Дія зайти у меню Сервіси. Після цього потрібно обрати послугу Ветеранський спорт, ознайомитися з умовами та натиснути Розпочати.

Далі варто обрати картковий рахунок, на який надходитимуть гроші. Після цього здійснити перевірку заяви та натиснути Надіслати.

Хто може отримати 1 500 грн “від Зеленського” для занять спортом та коли подавати заявку

Ця послуга доступна для учасників бойових дій та людей з інвалідністю внаслідок війни.

Для того щоб отримати гроші, заявку потрібно подати до 20 квітня. Після цього подати заявку можна буде кожного кварталу: з 1 до 20 липня та з 1 до 20 жовтня.

Витратити 1 500 грн ветеранам війни можна в будь-якому спортивному закладі, який працює за MCC-кодом 7941 та 7997. Це код, який відповідає за фізичну культуру та спорт.

Коли потрібно витратити 1 500 грн для учасників УБД

Якщо ви отримаєте гроші у квітні, то витратити їх потрібно до кінця червня, тобто до завершення другого кварталу. Якщо гроші використаєте частково, залишки повернуться на рахунки Мінветеранів, а виплата у наступному кварталі буде відбуватися автоматично.

Якщо ж жодна копійка зарахованих коштів не буде витрачена, гроші повернуться на рахунки Мінветеранів, а людина припинить свою участь у програмі. Для поновлення виплат потрібно буде знову сформувати заявку на їх отримання вже у наступному кварталі.

