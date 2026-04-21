В 2026 году для поступления в магистратуру снова будет действовать система единых тестов, сообщили в Украинском центре оценки качества образования.

Абитуриентам придется сдавать как общий экзамен, так и профессиональное испытание — в зависимости от выбранной специальности.

Как будет проходить поступление в магистратуру в 2026 году

В этом году правила остаются прежними, поэтому для поступления в магистратуру необходимо сдать ЕВЭ — единый вступительный экзамен. Это обязательное условие для всех без исключения специальностей, независимо от формы обучения.

ЕВЭ состоит из двух частей:

теста общей учебной компетентности (ТОУК);

теста по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор).

Более того, части абитуриентов придется пройти еще и ЕПВИ — профессиональное тестирование по выбранному направлению.

Профессиональное тестирование требуется не всем, но перечень специальностей достаточно широк. Речь идет, в частности, о направлениях:

образование, гуманитарные науки, журналистика;

право, бизнес и управление;

информационные технологии;

психология, социология;

архитектура, экология, туризм и другие.

То есть для большинства популярных специальностей ЕПВИ станет еще одним обязательным этапом поступления.

Регистрация на ЕВЭ 2026: когда начинается

Один из ключевых моментов для абитуриентов — это регистрация на ЕВЭ 2026.

Основной период подачи заявок продлится с 23 апреля по 14 мая включительно.

Также предусмотрена дополнительная возможность — с 26 по 28 мая.

Поэтому всем, кто планирует поступление, не стоит откладывать подачу документов на последние дни. Регистрация на ЕВЭ и ЕПВИ осуществляется через приемные комиссии университетов. Абитуриенты могут зарегистрироваться как лично, так и онлайн, отправив документы по электронной почте и получив экзаменационный листок.

Как будет проходить тестирование

Сами экзамены будут проходить в два этапа:

основная сессия — с 26 июня по 14 июля;

дополнительная — с 3 по 21 августа.

Тест ТОУК будет одинаковым для всех абитуриентов. Независимо от специальности, задания будут проверять логику, аналитическое мышление и умение работать с информацией.

Это означает, что и будущие айтишники, и филологи будут выполнять одинаковые задания.

На что обратить внимание абитуриентам

Фактически, регистрация на ЕВЭ для поступления — это первый и один из самых важных шагов. Без этого экзамена подать документы в магистратуру не получится.

Ранее тест общей учебной компетентности был обязательным только для отдельных специальностей, в частности права. Теперь же он стал универсальным для всех.

Это означает, что каждый абитуриент должен продемонстрировать не только знания по предмету, но и общие навыки мышления и анализа.

