Регистрация на ЕВЭ 2026: абитуриентам объявили ключевые даты
- В 2026 году поступление в магистратуру будет осуществляться через ЕВЭ и (для части специальностей) ЕПВИ — единую систему тестов для проверки общих и профессиональных знаний.
- ЕВЭ состоит из теста общей компетентности и иностранного языка, а сами экзамены будут проходить в июне–августе, причем ТОУК является универсальным для всех специальностей.
В 2026 году для поступления в магистратуру снова будет действовать система единых тестов, сообщили в Украинском центре оценки качества образования.
Абитуриентам придется сдавать как общий экзамен, так и профессиональное испытание — в зависимости от выбранной специальности.
Как будет проходить поступление в магистратуру в 2026 году
В этом году правила остаются прежними, поэтому для поступления в магистратуру необходимо сдать ЕВЭ — единый вступительный экзамен. Это обязательное условие для всех без исключения специальностей, независимо от формы обучения.
ЕВЭ состоит из двух частей:
- теста общей учебной компетентности (ТОУК);
- теста по иностранному языку (английскому, немецкому, французскому или испанскому на выбор).
Более того, части абитуриентов придется пройти еще и ЕПВИ — профессиональное тестирование по выбранному направлению.
Профессиональное тестирование требуется не всем, но перечень специальностей достаточно широк. Речь идет, в частности, о направлениях:
- образование, гуманитарные науки, журналистика;
- право, бизнес и управление;
- информационные технологии;
- психология, социология;
- архитектура, экология, туризм и другие.
То есть для большинства популярных специальностей ЕПВИ станет еще одним обязательным этапом поступления.
Регистрация на ЕВЭ 2026: когда начинается
Один из ключевых моментов для абитуриентов — это регистрация на ЕВЭ 2026.
- Основной период подачи заявок продлится с 23 апреля по 14 мая включительно.
- Также предусмотрена дополнительная возможность — с 26 по 28 мая.
Поэтому всем, кто планирует поступление, не стоит откладывать подачу документов на последние дни. Регистрация на ЕВЭ и ЕПВИ осуществляется через приемные комиссии университетов. Абитуриенты могут зарегистрироваться как лично, так и онлайн, отправив документы по электронной почте и получив экзаменационный листок.
Как будет проходить тестирование
Сами экзамены будут проходить в два этапа:
- основная сессия — с 26 июня по 14 июля;
- дополнительная — с 3 по 21 августа.
Тест ТОУК будет одинаковым для всех абитуриентов. Независимо от специальности, задания будут проверять логику, аналитическое мышление и умение работать с информацией.
Это означает, что и будущие айтишники, и филологи будут выполнять одинаковые задания.
На что обратить внимание абитуриентам
Фактически, регистрация на ЕВЭ для поступления — это первый и один из самых важных шагов. Без этого экзамена подать документы в магистратуру не получится.
Ранее тест общей учебной компетентности был обязательным только для отдельных специальностей, в частности права. Теперь же он стал универсальным для всех.
Это означает, что каждый абитуриент должен продемонстрировать не только знания по предмету, но и общие навыки мышления и анализа.