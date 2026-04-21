У 2026 році для вступу до магістратури знову діятиме система єдиних тестів, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Абітурієнтам доведеться складати як загальний іспит, так і фахове випробування — залежно від обраної спеціальності.

Коли розпочинається реєстрація на ЄВІ у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

Як проходитиме вступ до магістратури у 2026 році

Цьогоріч правила залишаються знайомими, тож для вступу на магістратуру потрібно скласти ЄВІ — єдиний вступний іспит. Це обов’язкова умова для всіх без винятку спеціальностей, незалежно від форми навчання.

ЄВІ складається з двох частин:

тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК),

тесту з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір).

Ба більше, частині вступників доведеться пройти ще й ЄФВВ — фахове тестування за обраним напрямом.

Фахове випробування потрібне не всім, але перелік спеціальностей досить широкий. Ідеться, зокрема, про напрями:

освіта, гуманітарні науки, журналістика;

право, бізнес і управління;

інформаційні технології;

психологія, соціологія;

архітектура, екологія, туризм та інші.

Тобто для більшості популярних спеціальностей ЄФВВ стане ще одним обов’язковим етапом вступу.

Реєстрація на ЄВІ 2026: коли починається

Один із ключових моментів для вступників — це реєстрація на ЄВІ 2026.

Основний період подання заяв триватиме з 23 квітня до 14 травня включно.

Також передбачено додаткову можливість — із 26 по 28 травня.

Тому всім, хто планує вступ, варто не відкладати подання документів на останні дні. Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ відбувається через приймальні комісії університетів. Вступники можуть зареєструватися як особисто, так і онлайн, надіславши документи електронною поштою та отримавши екзаменаційний листок.

Як проходитиме тестування

Самі іспити проходитимуть у два етапи:

основна сесія — з 26 червня до 14 липня;

додаткова — з 3 до 21 серпня.

Тест ТЗНК буде однаковим для всіх вступників. Незалежно від спеціальності, завдання перевірятимуть логіку, аналітичне мислення та вміння працювати з інформацією.

Це означає, що і майбутні айтішники, і філологи виконуватимуть однакові завдання.

На що звернути увагу вступникам

Фактично, реєстрація на ЄВІ для вступу — це перший і один із найважливіших кроків. Без цього іспиту подати документи на магістратуру не вийде.

Раніше тест загальної навчальної компетентності був обов’язковим лише для окремих спеціальностей, зокрема права. Тепер же він став універсальним для всіх.

Це означає, що кожен вступник має продемонструвати не лише знання з предмета, а й загальні навички мислення та аналізу.

