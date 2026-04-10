Если вы пропустили основной период регистрации на национальный мультипредметный тест (НМТ) 2026 года, не стоит волноваться. Существует возможность зарегистрироваться во время дополнительного периода тестирования.

Что делать, если не успел зарегистрироваться на НМТ-2026

Национальный мультипредметный тест (НМТ) является ключевым этапом для поступления в высшие учебные заведения. Сдать его можно во время основной сессии. Однако люди, которые по уважительным причинам не смогли принять участие в тестировании, могут это сделать во время дополнительной сессии.

В дополнительный период, а именно с 11 по 16 мая, подать заявку на участие в НМТ смогут те, кто не зарегистрировался во время основного этапа по уважительным причинам, а также абитуриенты, которым ранее было отказано в регистрации. Внести изменения в свои регистрационные данные они смогут до 21 мая.

Даты проведения дополнительной сессии НМТ-2026:

тестирование — с 17 по 24 июля 2026 года;

объявление результатов — до 29 июля 2026 года.

Регистрация в дополнительный период возможна только при наличии уважительных причин, которые нужно подтвердить документально.

В частности, в дополнительный период регистрация доступна для лиц, которые:

участвовали в международных или всеукраинских мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, турнирах и т.д.;

получили отказ при регистрации в основной период;

сдавали государственные экзамены или выпускные экзамены за рубежом;

по решению суда находятся в учреждениях исполнения наказаний или следственных изоляторах;

зарегистрировались на основную сессию, но по уважительным причинам не смогли принять участие.

Как зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ-2026

Чтобы зарегистрироваться на дополнительную сессию НМТ в 2026 году, необходимо в указанный период создать персональный кабинет на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Затем выбрать предметы и населенный пункт в Украине или за рубежом, где планируется проходить НМТ.

Далее выполните следующие действия:

подготовьте необходимые документы — паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие уважительные причины пропуска основной регистрации;

заполните регистрационную форму — внесите все необходимые данные и загрузите скан-копии документов (убедитесь, что все документы оформлены надлежащим образом, чтобы избежать отказа в регистрации);

отправьте регистрационную форму — после проверки введенных данных подтвердите и отправьте форму.

Чтобы не пропустить, когда будет последняя возможность регистрации на НМТ-2026 и вовремя подать документы, необходимо следить за обновлениями на официальном сайте УЦОКО.

Также, если вы не успели зарегистрироваться на основную сессию НМТ, тогда можно рассмотреть специальности на которые не нужно проходить тестирование.

