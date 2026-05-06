Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении и в целом законопроект №15167, касающийся зачисления военного сбора в специальный фонд государственного бюджета.

Об этом сообщила председатель комитета Роксолана Подласа.

— Этот шаг имеет скорее политическое значение, поскольку в настоящее время почти все собственные поступления общего фонда госбюджета и так направляются на нужды обороны, правда, как на денежное обеспечение военных всех сил обороны, так и на вооружение, — отметила она.

Однако, по словам главы комитета, после завершения активных боевых действий фиксированное целевое назначение военного сбора будет практически необходимым из-за роста (возврата к норме) доли невоенных расходов и сокращения международной помощи, которая сейчас их покрывает.

По словам Пидласы, документ предусматривает, что с 1 января 2027 года и до завершения третьего послевоенного года поступления от военного сбора будут иметь четко определенное целевое назначение.

Ожидается, что это позволит ежегодно аккумулировать более 200 млрд грн, которые будут использоваться исключительно для выплаты денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил.

Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде 10 апреля. Рассмотрение и голосование по изменениям в Бюджетный кодекс в сессионном зале запланированы на 12 мая.

Напомним, Верховная Рада приняла законопроект №15110, которым продлено действие военного сбора на три года после завершения военного положения.

Документом установлены ставки сбора: 5% для физических лиц, 1% дохода для ФЛП третьей группы и 10% от минимальной заработной платы для ФЛП первой, второй и четвертой групп.

14 апреля соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

