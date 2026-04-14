Оплату повышенного военного сбора для украинцев продлят на три года после окончания действия военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий закон №15110, говорится в карточке на сайте Верховной Рады.

Согласно подписанному документу, взимание военного сбора в действующих размерах будет сохраняться в течение трех лет после завершения или отмены военного положения:

для физических лиц — 5%;

для военнослужащих, работников сектора безопасности и обороны — 1,5% от доходов в виде денежного обеспечения (кроме доходов, освобожденных от обложения военным сбором);

для ФЛП 1, 2 и 4 групп единого налога — 10% от размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января отчетного года;

для плательщиков единого налога 3 группы (ФЛП и юридических лиц, кроме е-резидентов) — 1% от дохода.

Как утверждают в Верховной Раде, это дает возможность обеспечить предсказуемое и стабильное финансирование сферы обороны как во время военного положения, так и после его завершения.

Отмечается, что создаются необходимые финансовые ресурсы для укрепления безопасности и восстановления инфраструктуры.

В то же время таким образом Украина выполнит международные обязательства, в частности в рамках сотрудничества с Международным валютным фондом.

Согласно расчетам Министерства финансов Украины, продление военного сбора в действующих размерах позволяет привлекать в госбюджет около 140 млрд гривен в год.

В Верховной Раде подчеркнули, что военный сбор будет иметь целевое назначение через специальный фонд государственного бюджета, что обеспечит эффективное и прозрачное использование средств.

7 апреля Рада приняла законопроект №15110, предусматривающий продление действия военного сбора на три года после окончания войны, 257 голосами народных депутатов.

