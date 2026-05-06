Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував Верховній Раді прийняти в першому читанні та в цілому законопроєкт №15167, що стосується зарахування військового збору до спеціального фонду державного бюджету.

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа.

Комітет з питань бюджету підтримав законопроєкт № 15167

– Цей крок має більше політичне значення, оскільки наразі майже усі власні надходження загального фонду держбюджету і так спрямовуються на потреби оборони, щоправда, як на грошове забезпечення військових усіх сил оборони, так і на зброю, – зазначила вона.

Однак, зо словами очільниці комітету, після завершення активних бойових дій фіксоване цільове призначення військового збору буде практично необхідним через зростання (повернення до норми) частки невійськових видатків і зменшення міжнародної допомоги, яка наразі їх покриває.

Зараз дивляться

За словами Підласи, документ передбачає, що з 1 січня 2027 року і до завершення третього повоєнного року надходження від військового збору матимуть чітко визначене цільове спрямування.

Очікується, що це дозволить щорічно акумулювати понад 200 млрд грн, які використовуватимуться виключно для виплати грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил.

Законопроєкт було зареєстровано у Верховній Раді 10 квітня. Розгляд і голосування за зміни до Бюджетного кодексу в сесійній залі заплановані на 12 травня.

Нагадаємо, 7 квітня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15110, яким продовжено дію військового збору на три роки після завершення воєнного стану.

Документом встановлено ставки збору: 5% для фізичних осіб, 1% доходу для ФОП третьої групи та 10% від мінімальної заробітної плати для ФОП першої, другої та четвертої груп.

14 квітня відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.