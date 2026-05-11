Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 11 мая 2026 года — обстановка на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 144 боевых столкновения.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Противник задействовал для нанесения ударов 5002 дрона-камикадзе и осуществил 1 541 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Карта боевых действий в Украине на 11 мая 2026 года
Полномасштабная война в Украине длится уже 1538-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
