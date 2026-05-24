Здание Министерства иностранных дел Украины получило повреждения в результате российских ночных обстрелов Киева.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Повреждение в здании МИД Украины в Киеве

По словам главы МИД, здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве получило незначительные повреждения в результате прогремевших неподалеку ночных взрывов.

Сейчас смотрят

Сибига отметил, что уникальное архитектурное наследие, построенное Иосифом Лангбардом в 1939 году, пострадало от боевых действий впервые со времен Второй мировой войны.

– Глядя на разбитые окна сегодня утром, я могу с полной уверенностью заявить от имени всей нашей дипломатической команды: российские террористы не заставят нас остановиться, – утверждает он.

Он заявил, что украинская дипломатия будет продолжать эффективно выполнять свои задачи, противостоять масштабной российской агрессии и приближать мир.

По мнению главы МИД, важно отметить, что российские удары по Киеву были направлены именно на историческую местность – центр древней Руси.

Как утверждает Андрей Сибига, это еще одно доказательство того, что украинцы имеют дело с ордами варваров, а не с наследниками цивилизации.

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 24 мая российские войска применили для ударов по Украине 690 средств воздушного нападения, в частности ракеты разных типов и сотни беспилотников.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что армия РФ запустила Орешник против Белой Церкви на Киевщине, в результате чего, по данным областной прокуратуры, там поврежден гаражный кооператив и здания предприятия.

Фото : МЗС

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.