Во время массированной ночной атаки на Украину 24 мая российские войска применили 690 средств воздушного нападения — ракеты различных типов и сотни беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 24 мая: что известно

В ночь на 24 мая (с 18:00 23 мая) российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ударных БпЛА, а также ракет воздушного, морского и наземного базирования.

Сейчас смотрят

Основным направлением атаки стал Киев.

В общем радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали 690 средств воздушного нападения — 90 ракет и 600 беспилотников различных типов.

В частности, россияне применили:

одну баллистическую ракету средней дальности из района Капустин Яр Астраханской области РФ;

две аэробаллистические ракеты Х-47М2 Кинжал из Липецкой области;

три противокорабельные ракеты 3М22 Циркон с ВОТ Крыма и Курской области;

30 баллистических ракет Искандер-М/С-400 из Брянска, Курска и временно оккупированного Крыма;

54 крылатые ракеты Х-101 Искандер-К Калибр

600 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас, барражирующих боеприпасов Бандероль и дронов-имитаторов Пародия с направлений Брянска, Курска, Орла, Миллерова, Приморско-Ахтарска, Гвардейского и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 09:30, силы ПВО сбили или подавили 604 воздушные цели — 55 ракет и 549 беспилотников.

Кроме того, еще 19 вражеских ракет, вероятно, не достигли своих целей. Информация о местах падения уточняется.

В то же время зафиксировано попадание 16 ракет и 51 ударного БпЛА на 54 локациях. Обломки сбитых дронов упали еще на 23 локациях.

Напомним, что в ночь на 24 мая прогремели взрывы в Киеве во всех районах города.

В разных частях города горели жилые дома, общежития, гаражи, складские помещения, торговые объекты и автомобили.

По состоянию на утро известно о 56 пострадавших, среди которых двое детей. Госпитализировали 30 человек, еще 16 получили помощь на месте. Трое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, в результате атаки на Киев погибли два человека.

Ночью российские войска также массированно атаковали Киевскую область дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.

Под ударом оказались мирные города и села региона. Повреждения зафиксировали в Фастовском, Бучанском, Вышгородском, Броварском, Обуховском и Бориспольском районах.

В результате атаки погибли двое мужчин в Бучанском и Обуховском районах.

Еще девять человек получили ранения, среди них — маленькая девочка в возрасте до года.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.