Будівля Міністерства закордонних справ України зазнала пошкоджень внаслідок російського нічного обстрілу Києва.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Пошкодження у будівлі МЗС України в Києві

За словами очільника МЗС, будівля Міністерства закордонних справ України в Києві зазнала незначних пошкоджень внаслідок нічних вибухів, які прогриміли неподалік.

Сибіга наголосив, що унікальна архітектурна спадщина, зведена Йосипом Лангбардом у 1939 році, постраждала від бойових дій вперше з часів Другої світової війни.

– Дивлячись на розбиті вікна сьогодні вранці, я можу з повною впевненістю заявити від імені всієї нашої дипломатичної команди: російські терористи не змусять нас зупинитися, – стверджує він.

Він заявив, що українська дипломатія продовжуватиме ефективно виконувати свої визначені завдання, протистояти масштабній російській агресії та наближати мир.

На думку очільника МЗС, важливо зазначити, що російські удари по Києву були спрямовані саме на історичну місцевість – центр давньої Русі.

Як стверджує Андрій Сибіга, це ще один доказ того, що українці мають справу з ордами варварів, а не зі спадкоємцями цивілізації.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 24 травня російські війська застосували для ударів по Україні 690 засобів повітряного нападу, зокрема, ракети різних типів та сотні безпілотників.

Згодом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що армія РФ запустила Орєшнік проти Білої Церкви на Київщині, внаслідок чого, за даними обласної прокуратури, там пошкоджено гаражний кооператив та будівлі підприємства.

