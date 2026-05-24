Кремлевский диктатор Владимир Путин и российские войска запустили баллистическую ракету средней дальности Орешник против Белой Церкви Киевской области.

Информацию об этом подтвердил президент Украины Владимир Зеленский в утреннем видеообращении 24 мая 2026 года.

Удар Орешником по Белой Церкви: заявление Зеленского

По словам президента, именно Киев являлся основной мишенью этой российской атаки. Он рассказал, что больше всего попаданий в течение ночи было именно в столице.

– Путин уже слово ура не может нормально произнести – шамкает, а все еще своими ракетами “побеждает” жилые дома. Три российские ракеты против объекта водоснабжения, сжег рынок, десятки жилых домов повредили несколько обычных школ. Запустил свой Орешник против Белой Церкви. Реально неадекваты, – сказал Зеленский.

По мнению президента, важно, чтобы это для России не оставалось без последствий. Он считает, что сегодня каждый в мире, кто не промолчит и будет помогать Украине, является защитником жизни.

Как отметил Зеленский, с ночи повсюду, где нужно, работают спасатели и необходимые службы. Сейчас известно, что пострадали по меньшей мере 83 человека с начала суток, также есть погибшие.

Президент Украины рассказал, что удар был тяжелым, поскольку российские войска применили 90 ракет разных типов, в частности, баллистику – 36 единиц. Кроме этого, РФ использовала около 600 дронов для атаки на Украину.

Зеленский утверждает, что украинская сторона делает все, чтобы установить мир и защитить людей. По его мнению, важно, чтобы Украина была не наедине. В частности, нужны решения и от США, Европы и других, чтобы Путин в Москве произнес слово – мир.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что Россия применила Орешник по Белой Церкви, отметив, что это уже третье использование такого оружия по Украине. Перед этим РФ нанесла удары Орешником по Днепру и Львову.

В ночь на 24 мая Зеленский предупредил об угрозе комбинированного удара РФ и применении Орешника, ссылаясь на украинскую разведку, получившую данные от американских и европейских партнеров.

Вскоре посольство США опубликовало сообщение с предупреждением, что в ближайшие сутки Украина может подвергнутся комбинированному обстрелу.

