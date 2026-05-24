В ночь на 24 мая враг массированно атаковал Киевскую область с помощью дронов, крылатых ракет и баллистических ракет.

Об этом сообщили начальник Киевской областной государственной администрации Николай Калашник и ГСЧС Украины.

Атака на Киевскую область 24 мая: что известно

По словам Калашника, под ударом оказались мирные города и села Киевской области.

В частности, в Фастовском районе повреждены частные дома и многоэтажка. В селе Вита-Поштова возник пожар в двух частных жилых домах.

В селе Новоселки поврежден двухэтажный многоквартирный дом, а в Тарасовке и селе Новое — частные дома.

В Бучанском районе повреждены предприятие, складские помещения, многоэтажный дом и три частных дома.

В Горенке поврежден логистический центр, в Белогородке — складское помещение, а в Крюковщине и Вишневом — многоквартирные жилые дома.

В Вишневом спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.

В Вишгороде зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Также поврежден частный дом.

В Белой Церкви в результате атаки возник пожар в гаражном кооперативе — горели три гаража.

В Броварском районе в селе Пуховка обломки БПЛА упали на открытую территорию. Предварительно, без пострадавших и значительных разрушений.

В Обуховском и Бориспольском районах повреждены частные дома и хозяйственные помещения. В Борисполе также повреждено здание частной сауны.

Всего во время атаки на Киевщину сегодня погибли два человека — враг убил мужчин в Бучанском и Обуховском районах.

Еще девять человек получили ранения, среди них маленькая девочка, которой меньше года.

Больше всего пострадавших в Фастовском районе — пять человек. Двое раненых женщин госпитализировали в местные больницы, другим оказана медицинская помощь на месте.

На местах работали спасатели, медики, полиция и все оперативные службы. Окончательные последствия атаки на Киевскую область 24 мая выясняются.

Напомним, что в ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Киеву и области за последнее время.

В Киеве повреждения зафиксировали во всех районах города. В результате атаки погибли как минимум два человека, еще более 44 получили ранения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.

