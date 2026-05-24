Массированная атака на Киевскую область: есть погибшие, среди пострадавших — младенец
В ночь на 24 мая враг массированно атаковал Киевскую область с помощью дронов, крылатых ракет и баллистических ракет.
Об этом сообщили начальник Киевской областной государственной администрации Николай Калашник и ГСЧС Украины.
Атака на Киевскую область 24 мая: что известно
По словам Калашника, под ударом оказались мирные города и села Киевской области.
В частности, в Фастовском районе повреждены частные дома и многоэтажка. В селе Вита-Поштова возник пожар в двух частных жилых домах.
В селе Новоселки поврежден двухэтажный многоквартирный дом, а в Тарасовке и селе Новое — частные дома.
В Бучанском районе повреждены предприятие, складские помещения, многоэтажный дом и три частных дома.
В Горенке поврежден логистический центр, в Белогородке — складское помещение, а в Крюковщине и Вишневом — многоквартирные жилые дома.
В Вишневом спасатели ликвидировали пожар на площади 100 квадратных метров.
В Вишгороде зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. Также поврежден частный дом.
В Белой Церкви в результате атаки возник пожар в гаражном кооперативе — горели три гаража.
В Броварском районе в селе Пуховка обломки БПЛА упали на открытую территорию. Предварительно, без пострадавших и значительных разрушений.
В Обуховском и Бориспольском районах повреждены частные дома и хозяйственные помещения. В Борисполе также повреждено здание частной сауны.
Всего во время атаки на Киевщину сегодня погибли два человека — враг убил мужчин в Бучанском и Обуховском районах.
Еще девять человек получили ранения, среди них маленькая девочка, которой меньше года.
Больше всего пострадавших в Фастовском районе — пять человек. Двое раненых женщин госпитализировали в местные больницы, другим оказана медицинская помощь на месте.
На местах работали спасатели, медики, полиция и все оперативные службы. Окончательные последствия атаки на Киевскую область 24 мая выясняются.
Напомним, что в ночь на 24 мая Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Киеву и области за последнее время.
В Киеве повреждения зафиксировали во всех районах города. В результате атаки погибли как минимум два человека, еще более 44 получили ранения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 551-е сутки.
