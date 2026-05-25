Протягом минулої доби на фронті сталося 173 бойових зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 89 ракет, здійснив 56 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб.

Зараз дивляться

Крім того, залучив для ураження 6 015 дронів-камікадзе та здійснив 2 054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 25 травня 2026

Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW
Фото: ISW

Втрати ворога на 25 травня 2026 року

  • особового складу – близько 1 356 940 (+1 020);
  • танків – 11 953 (+3);
  • бойових броньованих машин – 24 608 (+5);
  • артилерійських систем – 42 687 (+47);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 802 (+2);
  • засобів протиповітряної оборони – 1 396;
  • літаків – 436;
  • гелікоптерів – 353;
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 465 (+14);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924);
  • крилатих ракет – 4 687 (+55);
  • кораблів (катерів) – 33;
  • підводних човнів– 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 99 000 (+302);
  • спеціальної техніки – 4 218 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 552-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Онлайн-карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 25.05.2026
Карта DeepState

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніГенеральний штаб УкраїниКарта
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.