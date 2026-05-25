Анна Прокопчук, редакторка стрічки новин
Карта бойових дій на 25 травня 2026 року — ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті сталося 173 бойових зіткнення.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Учора противник завдав одного ракетного удару, застосувавши 89 ракет, здійснив 56 авіаційних ударів, скинув 178 керованих авіабомб.
Крім того, залучив для ураження 6 015 дронів-камікадзе та здійснив 2 054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ.
Втрати ворога на 25 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 356 940 (+1 020);
- танків – 11 953 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 608 (+5);
- артилерійських систем – 42 687 (+47);
- реактивних систем залпового вогню – 1 802 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 396;
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 465 (+14);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924);
- крилатих ракет – 4 687 (+55);
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів– 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 99 000 (+302);
- спеціальної техніки – 4 218 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 552-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
