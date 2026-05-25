Втрати ворога на 25 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 552-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,356 млн.

Втрати ворога на 25 травня 2026 року

особового складу – близько 1 356 940 (+1 020);

танків – 11 953 (+3);

бойових броньованих машин – 24 608 (+5);

артилерійських систем – 42 687 (+47);

реактивних систем залпового вогню – 1 802 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 1 396;

літаків – 436;

гелікоптерів – 353;

наземних робототехнічних комплексів – 1 465 (+14);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924);

крилатих ракет – 4 687 (+55);

кораблів (катерів) – 33;

підводних човнів – 2;

автомобільної техніки та автоцистерн – 99 000 (+302);

спеціальної техніки – 4 218 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 552-гу добу.

