Анна Прокопчук, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 25 травня: ліквідовано 1 020 окупантів та 47 артсистем
Втрати ворога на 25 травня 2026 року — зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 020 російських окупантів. Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 552-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,356 млн.
Втрати ворога на 25 травня 2026 року
- особового складу – близько 1 356 940 (+1 020);
- танків – 11 953 (+3);
- бойових броньованих машин – 24 608 (+5);
- артилерійських систем – 42 687 (+47);
- реактивних систем залпового вогню – 1 802 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 1 396;
- літаків – 436;
- гелікоптерів – 353;
- наземних робототехнічних комплексів – 1 465 (+14);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 310 245 (+1 924);
- крилатих ракет – 4 687 (+55);
- кораблів (катерів) – 33;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 99 000 (+302);
- спеціальної техніки – 4 218 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 552-гу добу.
Зараз дивляться
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.