В Борисполе произошла смертельная автокатастрофа с участием автомобиля Jeep и рейсового автобуса, в котором находились 17 пассажиров.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

ДТП в Борисполе 27 мая 2026 года: какие последствия

По информации правоохранителей, 27 мая в 11:00 поступило сообщение о том, что в Борисполе на улице Киевский Путь произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки.

Предварительно, водитель автомобиля Jeep выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом, в салоне которого находились 17 пассажиров.

В результате автокатастрофы пассажир легковушки погиб на месте, а водителя доставили в больницу. Еще троих пассажиров автобуса госпитализировали в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

