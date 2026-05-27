В Борисполе Jeep выехал на встречку и врезался в автобус: есть погибший и пострадавшие
- В Борисполе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие в результате столкновения автомобиля Jeep, выехавшего на встречную полосу, с рейсовым автобусом с 17 пассажирами.
- Из-за аварии пассажир легковушки погиб на месте, еще четыре человека госпитализированы, а полиция уже начала уголовное производство.
В Борисполе произошла смертельная автокатастрофа с участием автомобиля Jeep и рейсового автобуса, в котором находились 17 пассажиров.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
ДТП в Борисполе 27 мая 2026 года: какие последствия
По информации правоохранителей, 27 мая в 11:00 поступило сообщение о том, что в Борисполе на улице Киевский Путь произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки.
Предварительно, водитель автомобиля Jeep выехал на встречную полосу движения и столкнулся с рейсовым автобусом, в салоне которого находились 17 пассажиров.
В результате автокатастрофы пассажир легковушки погиб на месте, а водителя доставили в больницу. Еще троих пассажиров автобуса госпитализировали в медицинское учреждение.
Возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжкое телесное повреждение (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).