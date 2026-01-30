Городского главу Вознесенска Евгения Величка задержали и сообщили о подозрении после смертельного ДТП на автодороге Р-06 Николаев – Благовещенское 28 января.

Об этом 30 января сообщили в полиции Кировоградской области.

ДТП с участием мэра Вознесенска: что известно

ДТП на автодороге Р-06 Николаев – Благовещенское с участием мэра Вознесенска Евгения Величка произошло 28 января.

По предварительным данным следствия, водитель автомобиля Toyota Camry 1988 года рождения, двигаясь в направлении пгт Голованевск, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Megane, который ехал в пределах своей полосы.

В результате ДТП водитель Renault Megane 1986 года рождения погиб на месте происшествия.

Пассажирка этого же автомобиля, 1977 года рождения, получила телесные повреждения и была госпитализирована в лечебное учреждение.

Правоохранители установили, что за рулем Toyota Camry находился городской глава города Вознесенск Евгений Величко.

Городского главу задержали и сообщили о подозрении. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия.

По ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами.

В Вознесенском городском совете подтвердили участие мэра Евгения Величко в ДТП и заявили, что авария произошла во время служебной командировки.

— 28 января 2026 года около 16:00 во время пребывания в служебной командировке городской глава Евгений Величко стал участником трагического дорожно-транспортного происшествия на территории Голованевского района Кировоградской области. По предварительной информации, происшествие произошло в результате неблагоприятных погодных условий. Обстоятельства ДТП выясняются уполномоченными органами, — говорится в сообщении городского совета.

Также в мэрии отметили, что исполнительные органы совета работают в штатном режиме, а общественность призвали сохранять спокойствие и пользоваться только официальной информацией.

Фото: Полиция Кировоградской области

