Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1160 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 28 травня

  • особового складу – близько 1 360 110 (+1 160) осіб,
  • танків – 11 956 (+1) од.,
  • бойових броньованих машин – 24 625 (+7) од.,
  • артилерійських систем – 42 832 (+42) од.,
  • РСЗВ – 1 806 (+1) од.,
  • засобів ППО – 1 397 од.,
  • літаків – 436 од.,
  • гелікоптерів – 353 од.,
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 492 (+7) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560) од.,
  • крилатих ракет – 4 687 од.,
  • кораблів / катерів – 33 од.,
  • підводних човнів – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 99 906 (+261) од.,
  • спеціальної техніки – 4 227 (+3) од.

Джерело: Генштаб ВСУ

