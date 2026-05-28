Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Втрати ворога на 28 травня: ЗСУ знищили 1160 окупантів та понад 1,5 тис. дронів
Минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували щонайменше 1160 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 28 травня
- особового складу – близько 1 360 110 (+1 160) осіб,
- танків – 11 956 (+1) од.,
- бойових броньованих машин – 24 625 (+7) од.,
- артилерійських систем – 42 832 (+42) од.,
- РСЗВ – 1 806 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 397 од.,
- літаків – 436 од.,
- гелікоптерів – 353 од.,
- наземних робототехнічних комплексів – 1 492 (+7) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560) од.,
- крилатих ракет – 4 687 од.,
- кораблів / катерів – 33 од.,
- підводних човнів – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 99 906 (+261) од.,
- спеціальної техніки – 4 227 (+3) од.
Джерело: Генштаб ВСУ
