Глава британской Службы электронной разведки GCHQ Энн Кист-Батлер заявила, что с начала полномасштабной войны Россия могла потерять почти полмиллиона военнослужащих убитыми.

Об этом она сказала во время своего первого публичного выступления в качестве руководителя разведки в Блетчли-Парке, сообщает The Guardian.

Потери РФ в войне в Украине

По словам Кист-Батлер, новые разведывательные данные свидетельствуют о чрезвычайно высоком уровне потерь российской армии в войне против Украины. В то же время точную цифру погибших она не назвала, отметив лишь, что оценка приближается к полумиллиону.

Также глава GCHQ заявила, что российские войска впервые с конца 2022 года начали отступать на отдельных участках фронта в Украине.

Ранее российские потери оценивались ниже. В частности, издания Медуза и Медиазона на основе открытых данных и реестров наследства сообщали о примерно 352 тыс. погибших российских военных.

В Великобритании отмечают, что значительные потери РФ связаны с постоянными попытками Москвы продвинуться на Востоке Украины и полностью оккупировать Донбасс.

По оценкам западных партнеров, ежемесячно Россия теряет около 30 тыс. военных убитыми и ранеными. Госсекретарь США Марко Рубио ранее заявлял, что от 15 до 20 тыс. российских солдат ежемесячно гибнут.

Кист-Батлер также предупредила о росте угроз со стороны России для Великобритании и Европы. По ее словам, Москва продолжает активно интересоваться критической инфраструктурой, в частности подводными кабелями и трубопроводами.

Она подчеркнула, что британская разведка вместе с союзниками работает над противодействием российским кибер- и подводным операциям.

Источник : The Guardian

