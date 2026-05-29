За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 189 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Противник нанес 54 авиаудара, сбросил 162 управляемые авиабомбы.

Кроме того, он задействовал для поражения 3 970 дронов-камикадзе и осуществил 1 931 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 29 мая 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 556-е сутки.

