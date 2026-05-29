Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 29 мая 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 189 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Противник нанес 54 авиаудара, сбросил 162 управляемые авиабомбы.
Кроме того, он задействовал для поражения 3 970 дронов-камикадзе и осуществил 1 931 обстрел населенных пунктов и позиций наших войск.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 556-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
