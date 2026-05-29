Минулої доби на фронті зафіксовано 189 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник здійснив 54 авіаційні удари, скинув 162 керовані авіабомби.

Крім того, залучив для ураження 3 970 дронів-камікадзе та здійснив 1 931 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

Карта бойових дій в Україні на 29 травня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 556-ту добу.

