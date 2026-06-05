Согласно пункту 15 Положения о военно-транспортной обязанности, утвержденного постановлением Кабмина от 28.12.2000 № 1921, на предприятия (юридические лица) возложена обязанность подавать ведомость о наличии транспортных средств и техники, их техническом состоянии, а также о работниках, управляющих этими средствами и техникой.

О том, как подать отчет в ТЦК о транспортных средствах и кому это надо сделать, читайте в материале.

Когда подавать отчет в ТЦК о транспортных средствах в 2026 году

В 2026 году отчет в ТЦК о транспортных средствах остается важным элементом обеспечения мобилизационной готовности государства в условиях военного положения. Такой отчет подается юридическими лицами, государственными учреждениями, органами местного самоуправления и предприятиями, которые имеют на балансе транспортные средства.

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Основная цель представления — информирование территориальных центров комплектования о наличии техники, которая потенциально может быть использована для нужд Вооруженных сил Украины или других сил обороны.

Речь идет не об автоматическом изъятии транспорта, а о его учете на случай особого периода.

Подача этой информации в территориальные центры комплектования (ТЦК) осуществляется дважды в год — до 20 июня и до 20 декабря соответствующего года.

Учитывая это, последний день отчетности в июне 2026 года — 20 число, однако во избежание рисков рекомендуется отправить ведомость не позднее 19 июня.

Руководители предприятий, учреждений и организаций ежегодно подают такую Ведомость в соответствующие ТЦК в установленные сроки.

Кто должен подать отчет в ТЦК о транспортных средствах

Подача отчета является обязательной для всех организаций независимо от формы собственности, если у них есть транспорт.

Граждане (физические лица), которые владеют личными автомобилями, не обязаны отчитываться, если не ведут предпринимательскую деятельность, связанную с транспортом, или не имеют соответствующих договоров с государственными структурами.

Как отчитываться в ТЦК о наличии транспортных средств

Отчет подается по форме, согласно приложению 1 постановления №1921, определенной территориальным центром комплектования, и включает информацию обо всех имеющихся транспортных средствах: марку, модель, год выпуска, регистрационный номер, техническое состояние, назначение, наличие горючего и тому подобное.

Способы подачи могут быть разными — лично, по почте, через электронную почту. При подаче нужно иметь копию отчета с отметкой о принятии или квитанцию об отправке с почты, чтобы в случае проверки можно было подтвердить факт выполнения обязанности.

Штрафы за неподачу отчета о транспортных средствах в ТЦК

Нарушение требований законодательства в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации влечет за собой административную ответственность в виде штрафа (статья 210 КУоАП).

Для должностных лиц органов власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений — от 2 000 до 3 500 необлагаемых минимумов. Это от 34 000 до 59 500 грн.

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