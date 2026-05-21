Случаи по мобилизации граждан, которые являются забронированными за критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период предприятиями, периодически попадают в СМИ.

Факты ICTV объясняют, возможна ли мобилизация забронированного работника и насколько это законно.

Мобилизация забронированных

Управляющий партнер адвокатского объединения Evrika Law, глава Комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников объяснил Фактам ICTV, что подобные случаи являются достаточно редкими, ведь предприятие одновременно имело статус критического и выполняло мобилизационное задание.

— Именно после отмены мобилизационного задания состоялась ошибочная мобилизация работника, несмотря на критичность предприятия, на котором тот работал, — отметил он.

Андрей Шабельников пояснил, что в соответствии с пп. 2, 3 п. 31 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 27 января 2023 г. № 76,

предоставленная отсрочка подлежит аннулированию в некоторых случаях. Среди них:

завершение критически важным предприятием производства товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований;

лишение статуса критически важного предприятия или учреждения государственным органом, который принял решение об определении такого статуса.

По его словам, если критически важное предприятие завершило мобилизационное задание или предприятие утратило статус критичности, тогда бронирование работников подлежит аннулированию.

В таком случае работники могут быть мобилизованы, поскольку с момента отмены бронирования они теряют право на отсрочку.

Могут ли мобилизовать забронированных

Управляющий партнер АО Виннер партнерс, адвокат Сергей Литвиненко рассказал Фактам ICTV, в каких случаях предусмотрена отсрочка и могут ли мобилизовать забронированных работников.

— Считаю необходимым отметить, что ст. 23 закона № 3543-XII предусмотрена отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации, которая предоставляется, в частности, военнообязанным, забронированным на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями, — обратил внимание он.

По его словам, согласно п. 15 Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, утвержденного постановлением Кабинета министров № 154, руководитель ТЦК обязан организовывать проведение проверок состояния бронирования военнообязанных на период мобилизации.

Из приведенного следует прийти к выводу, что действующим законодательством запрещена мобилизация забронированных лиц, объяснил адвокат.

Кроме того, обязанность по проверке наличия отсрочки от призыва по мобилизации на военную службу и оснований для ее предоставления возложена на районные территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Именно поэтому ТЦК должен проверять наличие или отсутствие у гражданина права на отсрочку от призыва по мобилизации, отметил Сергей Литвиненко.

Мобилизация забронированных ТЦК: что делать в таких случаях

Управляющий партнер адвокатского объединения Evrika Law, глава Комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Андрей Шабельников отметил, что нередки случаи, когда ТЦК и СП неправомерно мобилизуют лиц, имеющих действительное бронирование.

— Как правило, в таких случаях ТЦК и СП не должным образом осуществляют проверку информации о работнике или по техническим причинам статус бронирования не отображается в системе Оберіг. Стоит отметить, что подобные действия ТЦК и СП являются незаконными, — утверждает он.

Андрей Шабельников советует вызывать полицию, чтобы сообщать о неправомерных действиях ТЦК и СП.

По его словам, возможно обжаловать такие действия ТЦК непосредственно через его начальника, а также Министерство обороны Украины.

Необходимо подать исковое заявление в суд об отмене мобилизационного распоряжения, которое выдано в отношении забронированного работника. В дальнейшем признание такого распоряжения незаконным может быть основанием для демобилизации военнообязанного, отметил адвокат.

Управляющий партнер АО Виннер партнерс Сергей Литвиненко советует не тратить время и обращаться за квалифицированной помощью к адвокатам родным и близким человека, которого мобилизовали несмотря на то, что он имел законные основания для отсрочки, в частности, бронирование.

— Анализ актуальной судебной практики по этому вопросу свидетельствует, что зачисление в личный состав воинской части и издание приказа руководителя ТЦК о призыве на военную службу по мобилизации не является свидетельством о необратимости процессов для лица, которое, имея законные основания для отсрочки, было мобилизовано. Поэтому ни в коем случае не стоит опускать руки, — сказал он.

Адвокат Сергей Литвиненко привел в пример решение Ивано-Франковского окружного административного суда от 19.07.2024 по делу № 300/4328/24.

Согласно фабуле судебного акта, мужчина обратился в суд с иском к ТЦК и СП, воинской части о признании противоправным и отмене приказа начальника ТЦК о призыве на военную службу, а также обязательства освободить его от прохождения военной службы.

По результатам рассмотрения дела, отметил адвокат, исковое заявление истца удовлетворено. В частности:

признано противоправным, отменен приказ начальника ТЦК и СП о призыве на военную службу по мобилизации истца;

обязано воинскую часть принять решение об освобождении истца от прохождения военной службы.

Что известно об отсрочках для сотрудников СБУ, госслужащих и лиц, имеющих государственную бронь

После обновления порядка мобилизации ТЦК больше не оформляют отсрочки для отдельных категорий граждан — в частности, для лиц, имеющих государственную бронь, а также для части госслужащих, сотрудников СБУ и разведывательных органов. Для них действует отдельный ведомственный механизм подтверждения статуса без обращения в ТЦК.

Адвокат LESHCHENKO & PARTNERS Даниил Трясов пояснил в комментарии для Фактов ICTV, что эти категории фактически исключены из прямого взаимодействия с ТЦК: все процедуры проходят через работодателя или соответствующий государственный орган, который передает данные для внесения в реестр.

После получения документов ТЦК обязаны в течение трех дней внести информацию об отсрочке в реестр военнообязанных, то есть решение в отношении таких лиц фактически принимается за пределами ТЦК.

Разбронирование медицинских работников

Виктор Ляшко сообщил, что Министерство здравоохранения находится в постоянном контакте с Минобороны и командованием Медицинских сил ВСУ по поводу потребности в медицинских кадрах. По его словам, на запросы военных о нехватке персонала могут приниматься решения о разбронировании отдельных медицинских работников.

Решение о снятии с военной службы принимается не автоматически: каждый запрос Минобороны рассматривается межведомственной группой с участием Минздрава, военного командования и представителей регионов. Они оценивают реальную потребность в специалистах и возможность их привлечения к службе.

Как пояснил Ляшко, в случае подтверждения необходимости медиков могут освободить от военной службы для дальнейшей службы в Вооруженных силах Украины и других структурах, однако этот процесс происходит исключительно в соответствии с согласованной между ведомствами процедурой.

