Правительство готовит реформу ТЦК и СП (территориальных центров комплектования и социальной поддержки), однако реализовывать ее будет только после изменений в системе денежного обеспечения военных и урегулирования сроков прохождения службы.

Об этом премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Реформа ТЦК: что известно

Во время выступления она прокомментировала общественную дискуссию вокруг работы центров комплектования и отметила, что для европейских стран эта тема не актуальна из-за отсутствия военного опыта.

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— Вы сказали, что ни одна европейская страна не знает, что такое бусификация, и не знает, что такое ТЦК. К счастью для них, потому что они не знают, что такое война, — сказала Свириденко.

Она подчеркнула, что перед реформой ТЦК правительство планирует реализовать изменения в сфере военной службы. Первым этапом должно стать обновление подходов к денежному обеспечению военнослужащих. Этим направлением сейчас занимается Министерство обороны.

— Этой сложной реформе ТЦК будет предшествовать реформа оплаты труда. Это то, над чем сейчас работает министр обороны — контракты для пехоты и штурмовиков, — заявила глава правительства.

Следующим шагом должно стать урегулирование сроков прохождения военной службы.

Только после этого правительство планирует перейти непосредственно к изменениям в работе территориальных центров комплектования.

Также Свириденко сообщила, что уже в ближайшие недели правительство планирует представить реформу повышения выплат военным. Она также будет предусматривать более конкретное определение сроков службы.

Ранее в Минобороны сообщали, что работают над обновлением системы комплектования, однако конкретных решений относительно будущего ТЦК пока не обнародовали.

В то же время в ведомстве подтверждали подготовку более широких изменений, касающихся новых подходов к контрактной службе, сроков службы, ротаций и денежного обеспечения военных.

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