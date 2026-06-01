Презентация военной реформы для депутатов Верховной Рады не запланирована по состоянию на понедельник, 1 июня.

Об этом сообщили в Минобороны.

По состоянию на 1 июня презентация реформы украинской армии для депутатов Верховной Рады не запланирована. Представление изменений может состояться уже в течение июня.

— На 1 июня презентация реформы армии не запланирована. Ее могут представить в течение этого месяца, — сообщили в оборонном ведомстве.

Реформа армии предусматривает комплексную трансформацию вооруженных сил. Она будет включать новые контракты, обновленную систему оплаты труда и новые сроки прохождения службы.

Напомним, 1 мая президент Владимир Зеленский заявил о начале реформы армии.

По его словам, в течение апреля были согласованы основные направления реформы. Военное командование и правительство определили формулу будущих изменений.

В мае продолжалось согласование ключевых деталей. Ожидается, что реализация военной реформы начнется в июне.

Также глава государства отметил, что в июне должны появиться результаты изменений, в частности в сфере финансового обеспечения солдат, сержантов и командиров.

Зеленский сообщил, что поставил задачу существенно повысить уровень денежного обеспечения с соблюдением принципа справедливости.

Выполнение боевых задач на передовой, наличие реального боевого и управленческого опыта, а также эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат.

Президент подчеркнул, что минимальный уровень заработной платы для военных на тыловых должностях должен составлять не менее 30 тыс. грн, тогда как для бойцов на боевых позициях он должен быть в разы выше.

В рамках военной реформы планируется изменить подходы к комплектованию подразделений личным составом и управлению персоналом.

