На фоне заявлений о возможной трансформации системы мобилизации и работы ТЦК в обществе возрастают ожидания изменений правил, процедур и подходов к военному учету.

Речь идет как о возможном обновлении структуры ТЦК, так и о более широкой реформе мобилизационной системы, которая должна определить новые стандарты взаимодействия государства с военнообязанными.

Могут ли расформировать ТЦК в Украине, о чем говорят в Минобороны и чего ждут юристы, читайте в нашем материале.

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Расформируют ли ТЦК в Украине: что говорят в Минобороны

В Министерстве обороны Украины воздерживаются от детальных комментариев по поводу возможного реформирования Вооруженных сил Украины, в частности территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

В ведомстве объясняют, что вопросы модернизации системы обороны и мобилизационных процессов чувствительны, поэтому все решения готовятся в закрытом режиме, а коммуникация осуществляется только после их официального принятия.

В ответе Минобороны, предоставленном по запросу журналистов УНН, отмечается:

Учитывая чувствительность вопроса и важность указанных проблем, мы подходим очень тщательно и взвешенно ко всем решениям, включая коммуникацию. Если такие решения будут приняты, министерство обороны проинформирует должным образом.

Правда ли, что ТЦК расформируют: реформа вместо ликвидации

Отдельное внимание в запросах министерства уделяли возможному сценарию изменения или даже ликвидации ТЦК, а также тому, кто в таком случае будет отвечать за мобилизацию и рекрутинг в Сила обороны.

Однако в оборонном ведомстве не подтверждают и не опровергают радикальных изменений, отмечая лишь то, что идет разработка различных вариантов усовершенствования системы комплектования.

Дискуссия по поводу будущего ТЦК активно продолжается и на политическом уровне. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Соломия Бобровская заявляла, что в рамках реформы Вооруженных сил нынешняя модель ТЦК может претерпеть существенные изменения.

В то же время, она подчеркнула, что конкретных деталей пока нет, а сама реформа должна быть представлена ​​Министерством обороны.

По ее словам, полный массив информации о возможных изменениях сейчас сосредоточен именно у разработчиков реформы. Она уточнила, что даже у народных депутатов профильного комитета нет полного доступа к деталям будущей модели, поскольку документ еще находится на этапе разработки.

Мобилизация и служба: готовятся комплексные изменения

Параллельно с дискуссиями по ТЦК в Министерстве обороны сообщают о более широкой трансформации системы мобилизации и прохождения военной службы.

Речь идет о постепенном внедрении новой контрактной модели, которая должна предусматривать:

более четкие сроки службы;

обновленные правила ротаций;

новая система контрактов;

пересмотр подходов к выплатам военнослужащим.

Отдельно рассматривается введение специальных контрактов для военных, выполняющих задачи на передовой, с учетом повышенной нагрузки и рисков.

В ведомстве также заявляют о работе над более справедливой моделью денежного довольствия и возможностью более гибкого подхода к прохождению службы.

Реформа ТЦК и продолжат ли принудительную мобилизацию: позиция юристов

В то же время, часть экспертов относится к перспективам расформирования ТЦК достаточно осторожно. Адвокат Роман Симутин выражает скептическую оценку реального содержания будущей реформы. По его мнению, ожидания общества значительно превышают фактический масштаб возможных изменений.

Он отмечает, что, несмотря на активное обсуждение темы в информационном пространстве, кардинальной перестройки мобилизационных процессов может не состояться. По его словам, вместо системного обновления существует риск ограничиться только формальными или косметическими изменениями.

Юрист приводит примеры уже реализуемых правительственных решений, в частности изменений в системе бронирования военнообязанных. Он напоминает о постановлении Кабинета Министров №692, которое было принято 30 июня и изменило порядок бронирования работников.

По его мнению, подобные изменения показывают, что даже после официальных обновлений механизмы могут оставаться сложными и приводить к потерям для предприятий и работников.

Симутин прогнозирует, что в результате новых правил значительная часть забронированных может потерять этот статус, несмотря на формальное соблюдение процедур.

Отдельно адвокат резко оценивает многочисленные законодательные инициативы, периодически представляемые как элементы будущей реформы ТЦК.

Речь идет о предложениях по усилению ответственности за нарушение правил мобилизации, введению штрафов за ошибки в системах учета, а также идеи об обязательном использовании бодикамер работниками ТЦК. По мнению Симутина, такие инициативы не изменяют существу системы, а скорее создают видимость реформирования.

Итак, фактически речь идет о постепенном переходе от нынешней системы комплектования к обновленной модели, которая должна учитывать потребности армии, так и продолжительность военного положения.

Несмотря на отсутствие официально обнародованных деталей будущего ТЦК, в Министерстве обороны подтверждают, что реформа системы комплектования и военной службы уже продолжается.

Ее ключевые параметры пока не разглашаются, однако в рамках оборонного ведомства и парламента признают, что изменения будут комплексными и могут существенно повлиять на нынешнюю модель мобилизации и организации службы в Украине.

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