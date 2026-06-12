Уряд готує реформу ТЦК та СП (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), однак реалізовуватиме її лише після змін у системі грошового забезпечення військових та врегулювання термінів проходження служби.

Про це прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

Реформа ТЦК: що відомо

Під час виступу вона прокоментувала суспільну дискусію навколо роботи центрів комплектування та зазначила, що для європейських країн ця тема не є актуальною через відсутність воєнного досвіду.

Зараз дивляться

— Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, і не знає, що таке ТЦК. На щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна, — сказала Свириденко.

Вона наголосила, що перед реформою ТЦК уряд планує реалізувати зміни у сфері військової служби. Першим етапом має стати оновлення підходів до грошового забезпечення військовослужбовців. Цим напрямом зараз займається Міністерство оборони.

— Цій складній реформі ТЦК буде передувати реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони — контракти для піхоти і штурмовиків, — заявила глава уряду.

Наступним кроком має стати врегулювання термінів проходження військової служби.

Лише після цього уряд планує перейти безпосередньо до змін у роботі територіальних центрів комплектування.

Також Свириденко повідомила, що вже найближчими тижнями уряд планує представити реформу підвищення виплат військовим. Вона також передбачатиме більш конкретне визначення термінів служби.

Раніше в Міноборони повідомляли, що працюють над оновленням системи комплектування, однак конкретних рішень щодо майбутнього ТЦК поки не оприлюднювали.

Водночас у відомстві підтверджували підготовку ширших змін, які стосуються нових підходів до контрактної служби, термінів служби, ротацій та грошового забезпечення військових.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.