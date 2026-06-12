Свириденко повідомила, коли чекати на реформу ТЦК
Уряд готує реформу ТЦК та СП (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки), однак реалізовуватиме її лише після змін у системі грошового забезпечення військових та врегулювання термінів проходження служби.
Про це прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді.
Реформа ТЦК: що відомо
Під час виступу вона прокоментувала суспільну дискусію навколо роботи центрів комплектування та зазначила, що для європейських країн ця тема не є актуальною через відсутність воєнного досвіду.
— Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація, і не знає, що таке ТЦК. На щастя для них, тому що вони не знають, що таке війна, — сказала Свириденко.
Вона наголосила, що перед реформою ТЦК уряд планує реалізувати зміни у сфері військової служби. Першим етапом має стати оновлення підходів до грошового забезпечення військовослужбовців. Цим напрямом зараз займається Міністерство оборони.
— Цій складній реформі ТЦК буде передувати реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони — контракти для піхоти і штурмовиків, — заявила глава уряду.
Наступним кроком має стати врегулювання термінів проходження військової служби.
Лише після цього уряд планує перейти безпосередньо до змін у роботі територіальних центрів комплектування.
Також Свириденко повідомила, що вже найближчими тижнями уряд планує представити реформу підвищення виплат військовим. Вона також передбачатиме більш конкретне визначення термінів служби.
Раніше в Міноборони повідомляли, що працюють над оновленням системи комплектування, однак конкретних рішень щодо майбутнього ТЦК поки не оприлюднювали.
Водночас у відомстві підтверджували підготовку ширших змін, які стосуються нових підходів до контрактної служби, термінів служби, ротацій та грошового забезпечення військових.