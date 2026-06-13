В субботу, 13 июня, Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удар по заводу Крымский титан, который обеспечивает российское военное производство диоксидом титана и серной кислотой.

Об этом сообщил командующий СБС Роберт Мадяр Бровди.

СБС нанесли удар по заводу Крымский титан

Крупнейший в Восточной Европе химический завод Крымский титан, расположенный в Армянске на территории временно оккупированного Крыма, был поражен пилотами Первого отдельного центра беспилотных систем.

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По словам Бровди, предприятие поставляет российской армии диоксид титана для защитных и стелс-покрытий техники, а также серную кислоту, которая является базовым сырьем для производства порохов, ракетного топлива и взрывчатых веществ.

— Объективным контролем подтверждено нанесение поражений. Пожар бушует. Производство приостановлено, — отметил Мадяр.

Он рассказал, что в местных пабликах пишут: Весь завод разбили. Было 23 прилета. Все цеха повреждены, все горит, людей эвакуировали.

Напомним, недавно Бровди заявлял, что Силы беспилотных систем ВСУ готовятся к масштабной кампании, целью которой является полная логистическая изоляция временно оккупированного Крыма от России путем массированного применения дронов.

По его словам, усиление украинских ударов беспилотниками по оккупированным Россией территориям уже привело к нарушению военной логистики и снабжения топливом.

В мае из-за этого оккупационная администрация была вынуждена ввести в Крыму ограничения на продажу топлива.

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