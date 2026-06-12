Удары ВСУ по Крыму: действительно ли изоляция полуострова может принудить Путина к переговорам

В последние недели так называемый сухопутный коридор из РФ в оккупированный Крым оказался под усиленными ударами ВСУ. Наши военные стремятся изолировать полуостров, через который Россия систематически перекидывает войска, технику и горючее своей группировке на фронте.

Как блокировка полуострова может повлиять на военную ситуацию и переговорный процесс – Факты ICTV узнавали у военного эксперта Ивана Киричевского и политолога Владимира Фесенко.

Удары ВСУ по мостам и путям сообщения

Под ударами Сил обороны Украины оказалась ключевая транспортная артерия, которая проходит оккупированными украинскими территориями и соединяет российский Ростов-на-Дону с Мариуполем, Бердянском, Мелитополем и Крымом вдоль побережья Азовского моря.

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Это так называемая трасса Р-280 Новороссия – критически важный маршрут поставок российских войск через оккупированный Юг Украины. И, как пишет The Guardian, дроны ВСУ превращают трассу Р-280 в “дорогу смерти”.

В то же время командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявлял, что благодаря кампании систематических ударов по этой трассе за последние несколько недель движение транспорта на ней сократилось более чем на две трети (на 71%).

Также Силы специальных операций Украины взяли под воздушный контроль часть сухопутного пути российских оккупантов в Крым. С помощью дронов на маршруте Мелитополь – Чонгар украинские защитники успешно уничтожают технику РФ и разрушают ее логистику.

Как следствие – оккупанты с 7 июня запретили военный грузовой трафик по трассе Р-280.

Параллельно украинские военные нанесли серию точных ударов по мостам, соединяющим оккупированные территории Херсонщины с Крымом. Через них враг осуществлял военную логистику. В частности, критические повреждения получил Чонгарский мост — в ЦПД сообщали, что он был уничтожен.

Как информировал командир Первого отдельного штурмового полка имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Перун Филатов, это привело к тому, что оккупанты изменили альтернативные маршруты поставок и стали перекидывать необходимые средства для обеспечения своих войск через Армянск. Однако, к большому сожалению оккупантов, они и там понесли потери — наши военные уничтожили целую колонну грузовиков врага с горючим и боеприпасами, направлявшейся по этой дороге.

Также оккупанты жаловались на ракетный удар по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой.

Кроме того, по данным аналитиков ISW, украинские Силы обороны ударили еще по нескольким мостам, которые поддерживают наземные линии связи и соединяют оккупированную территорию Херсонской области с Крымом. На их поражение также жаловалась оккупационная “власть”.

Речь идет о:

мостах через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного;

автомобильном мосте в направлении Перекоп — Армянск;

городах в районе населенного пункта Ставки.

По оценке аналитиков ISW, продолжение ударов ВСУ по российским логистическим маршрутам на оккупированном юге Украины, вероятно, “будет иметь каскадное влияние на ситуацию на поле боя и может осложнить подготовку России к наступательным операциям”.

И на фоне ударов по логистике и топливной инфраструктуре в оккупированном Крыму возникли серьезные проблемы с горючим. Оккупационная “власть” была вынуждена ввести продажу бензина по QR-кодам, но и это не решило проблему. Также на полуострове начала возникать нехватка определенных видов продуктов питания.

Проблем у оккупантов добавилось и после того, как в ночь на 11 июня в оккупированном Крыму прогремели взрывы, в том числе в Севастополе, Бахчисарае, Армянске, Феодосии и Керчи. Сообщалось о повреждении в Армянске двух автомобильных мостов на въезде со стороны Херсона и на выезде в направлении Красноперекопска, также в Севастополе произошли перебои с поставками топлива.

Командующий Сил беспилотных систем майор Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил, что цель военных – изолировать оккупированный Крым от РФ уже в ближайшее время:

– Мы создадим условия, которые сделают чрезвычайно сложным пребывание в Крыму, на временно оккупированных территориях или использование путей доступа для любых военнослужащих или работников оборонной промышленности, – отметил он.

Изоляция Крыма и ситуация на фронте

Украинские военные действительно ведут постоянную работу по изоляции Крыма, чтобы исключить возможность поставки оружия, боеприпасов, горючего на южный фронт. И поскольку на полуострове очень большая концентрация российских военных объектов, то там постоянно “взрывается”, отмечает военнослужащий 413 полка СБС Рейд Иван Киричевский.

– Буквально куда не брось окурок – там и взорвется. Там есть по чему работать, и, соответственно, работа ведется. И следует отметить, что была серия ударов даже по российским ракетным объектам в Крыму, а это достаточно тяжелая работа. И раньше это было просто невозможно, – добавляет военный эксперт.

Что касается ударов ВСУ по сухопутному маршруту и ​​мостам в Крыму, то это, оказывает влияние на логистику РФ, боеспособность российской группировки на Юге и как следствие на ситуацию на фронте.

— Для логистики должно быть три составляющие – груз, транспорт и получатель. А если нет бензина, чем ввозить – то нет логистики. Если некому ввозить, например, после удара Рейда по расположению российских войск в Крыму, то тоже нет логистики, – отмечает Иван Киричевский.

В то же время он отмечает, что на данный момент активные обсуждения именно ударов по Крыму и вокруг полуострова не отражает полный объем и широту мидлстрайков. Их протяженность намного больше, чем логистические пути в Крым, что очень хорошо для нас и плохо для врага.

— Вся протяженность инфраструктуры, которую россияне эксплуатируют по коридору из Донбасса, Приазовья и Крыма, для россиян важна. И здесь, как вижу из текущих практик – удары идут не только по Крыму или по транспортным горловинам, соединяющим Крым или с российской территории, или с ВОТ, но и по другим важным объектам, – отмечает эксперт.

Крым как фактор в переговорах по прекращению войны

Работа украинских военных над изоляцией Крыма, безусловно, усиливает наши переговорные позиции, отмечает политолог Владимир Фесенко. Другое дело, добавляет эксперт, что не стоит ждать немедленного, быстрого эффекта, здесь будет работать накопительный эффект. И вот почему.

— Чтобы заблокировать Крым (это касается не только полуострова, а также Херсонской, Запорожской областей, тех частей, которые сейчас под оккупацией, а также знаменитой трассы Новороссия) мало перекрыть или разрушить пути через Крымский перешеек — там, где Армянск, Чангар и т.д., нужно сделать Керченский мост непригодным для оккупантов. И я считаю, что это будет следующая наша цель, которая будет реализовываться во второй половине июня-июле, — добавляет эксперт.

И, учитывая значимость Крыма для Путина, российских властей, в течение этого времени РФ будет усиливать систему защиты полуострова и логистических путей вокруг него.

— Но трудно сказать, как они будут решать эту проблему, потому что СБС сейчас избрали очень правильную стратегию. Они там уничтожают именно системы ПВО. Роберт Бровди Мадяр в интервью Reuters сказал, что они уже уничтожили более 170 систем ПВО в этом регионе. И это создает возможность брать этот регион под огненный контроль, — замечает политолог.

В то же время, если все же удастся изолировать Крым, это станет очень важным результатом, нужно будет лишь обеспечить постоянство характера этой блокады.

— Думаю, что военная часть этой задачи точно займет где-то не менее двух месяцев. То есть наши военные до августа-сентября будут пытаться закрыть Крым полностью. И если это удастся, тогда это станет одной из предпосылок для начала реальных мирных переговоров, — говорит Владимир Фесенко.

Но это будет только предпосылкой, говорит политолог. А чтобы переговоры начались, потребуется активная дипломация, в первую очередь со стороны США. И, по его мнению, главной проблемой будет оценка, какими тактическими средствами, аргументами принудить Путина к реальным мирным переговорам.

— Потому что Путин очень упрямый. И он не хочет идти на такие условия мира, которые он будет воспринимать негативно. Здесь простого давления будет мало. Но военные аргументы и тот эффект, который они создают, имеет большое значение. Вот, например, если к топливному кризису прибавится еще и ресурсный, например, нехватка определенных продовольственных товаров, то это будет серьезная проблема для Кремля. Как и начало топливного кризиса в центральных регионах РФ, – говорит Владимир Фесенко.

В то же время, несмотря на то, что ситуация в Крыму многими в России воспринимается катастрофически, Путин этого не признает, вероятно, даже не просто для медиа, но и лично. А именно степень адекватности восприятия кремлевским диктатором ситуации является одной из главных проблем в переговорном процессе.

– Иногда создается впечатление, что он неадекватно воспринимает ситуацию на фронте и ситуацию с эффективностью украинских ударов по российскому тылу, в том числе и по оккупированным территориям. Он не готов договариваться. У него есть еще иллюзия, что РФ может выиграть эту войну, — добавляет Владимир Фесенко.

Таким образом, удары по ключевому сухопутному маршруту и ​​мостам в Крым являются одним из определяющих факторов следующего этапа войны, поскольку ресурсная блокада полуострова создает предпосылки для провала российского наступления как минимум на одном важном направлении – Запорожском. А это может дать нам возможности либо к контрадействий, либо для перекидывания дополнительных военных ресурсов уже на Донецкое направление.

Удары ВСУ по мостам и путям сообщения оказывают, прежде всего, военный эффект, а также влияют на настроения на оккупированных территориях и в российских регионах. А это будет так или иначе влиять на позицию Кремля и на готовность РФ к переговорам. И на это работает именно накупленный эффект.

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